"Fetiţa mi-a spus: tati te omoară!". Femeia din Vişeu de Jos atacată de soţ cu maşina rupe tăcerea

Femeia din Vişeu de Jos, rănită alături de fiica sa, după ce soţul a intrat intenţionat cu maşina de teren în autoturismul pe care îl conducea, a povestit în exclusivitate la Antena 3 CNN ce s-a întâmplat imediat după impactul filmat de o cameră de supraveghere.

Sursa foto: Cameră de supraveghere/Facebook

Bărbatul din Vişeu de Jos care a fost aproape să îşi omoare soţia şi fiica de 10 ani este acum liber.

Individul a lovit intenţionat cu o maşină de teren automobilul în care se aflau cele două.

Agresorul nu s-a oprit nici după impact. Şi-a bătut cu bestialitate soţia chiar în plină stradă.

Cu toate acestea, anchetatorii au emis doar un ordin de restricţie, valabil pentru cinci zile.

Citește și: Bărbat filmat când intră intenţionat în maşina în care se aflau soţia şi fiica sa, în Vişeu de Sus

Antena 3 CNN a obţinut în exclusivitate prima reacţie a femeii agresate.

Vă avertizăm că urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional!

Imaginile suprinse de camerele de supraveghere sunt şocante. În trei secunde, maşina de teren condusă de bărbat se loveşte violent de cea în care erau soţia şi fiica.

"El a sunat-o pe fetiţă şi i-a zis în felul următor: "Sun-o pe maică-ta să vină să te ia, că eu o omor".

Fata m-a sunat pe mine plângând, "Mami m-a sunat el, aşa s-a exprimat, şi mi-a zis să vii să mă iei, că el te omoară. Am zis "Vin imediat", am întors, că eram în centru în Vişeu de Sus, am mers la fată, am luat-o în maşină şi am mers către casă.

Soţul staţiona în faţa casei la nişte vecini. În momentul în care m-a văzut în maşină şi conştient fiind că am fost după fată, a accelerat maşina, ne-a lovit frontal, după care fetiţa speriată a ieşit din maşină, strigând "Tati, ce-ai făcut?", a povestit femeia, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Camera de supraveghere a suprins şi momentul bătăii. Se vede în plan îndepărtat, dincolo de cele două maşini staţionate, cum individul îşi loveşte soţia cu bestialitate.

Femeia povesteşte că din mâinile lui ar fi scăpat-o câţiva vecini.

"Eu am coborât din maşină, mi-am, dat jos centura, iar în momentul acela a început să mă atace, să mă lovească cu pumnii, cu picioarele, m-a dat cu capul de maşină.

Am primit numeroase lovituri la coaste, la cap, mâini, după care au venit vecinii de acolo în ajutor.

Intenţia lui a fost să mă lovească şi primul lucru pe care l-a făcut a sărit la bătaie, nicidecum să vadă dacă fetiţa e bine", mai spune mama fetei.

Femeia a depus plângere şi speră ca legea să fie aplicată.

Poliţia a comunicat oficial că s-a deschis un dosar penal pentru violenţă în familie şi tentativă de omor.

Procurorii spun însă altceva: se cercetează un accident rutier produs din culpă, deci nimic cu intenţie. Iar bărbatul din imagini a fost lăsat în libertate.