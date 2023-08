Fiica victimelor de la Crevedia susține că a fost agresată de polițiști, acasă la părinții ei. Anchetă la IPJ Dâmbovița

Asa se poarta autoritățile după ce am pierdut ambii parinti, noi încercând sa hrănim animalele ramase în viata și sa luam niște haine .Acest om a fost trimis de comandantul lor sa ne însoțească pana la poarta,iar în curte sa între doar domnul pompier.respect pt pompierul care s a oferit sa ne ajute cu hrănirea animalelor,iar celalalt om a întrat sa ne spună ca trebuie sa ne păzească sa nu furam ceva sau sa fugim??.Într-un final a ajuns soțul meu la sectia de politie incatusat de comandant și încă 2 persoane,iar pe mine m a bruscat sa ies odată din curte de parca am fi fost niște criminali fiindcă domnul comandant a fost supărat ca am folosit telefonul în condițiile în care și el avea telefonul la el(oare era închis sa nu existe pericolul unei explozii).Așadar domnul comandant I a facut dosar penal și I a dat amenda maxima soțului meu.