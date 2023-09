Fiul unui primar dintr-o comună din Buzău a construit un supermarket în jurul unui stâlp de înaltă tensiune. Terenul l-a primit chiar de la tatăl său

Tupeu de primar in judeţul Buzău. Fiul unui edil și-a construit un supermarket în jurul unui stâlp de înaltă tensiune, pe terenul oferit chiar de tatăl sau, deși legea interzice acest lucru. Compania de electricitate susține că este vorba de o ilegalitate.

Situație hilară, dar și periculoasă pe 85, în localitatea Mărăcineni, din județul Buzău.

Şoferii care trec prin zonă pot admira un stâlp de înaltă tensiune aflat în mijlocul unui supermarket.

Magazinul aparține fiului primarului, iar edilul Constantin Dumitru i-a eliberat certificatul de urbanism.

"În anul 2000, când a fost cumpărat terenul pe drum european E85 cu ideea de a construi acest magazin, stâlpul acela nu figura pe cartea funciară a terenului pe care s-a construit magazinul.

Am construit magazinul, dar văzând că stâlpul este acolo, am făcut demersului către Electrica ca să luăm autorizaţie de construcţie, să intrăm în legalitate. Am întrebat și noi specialiștii și au spus că nu este niciun pericol pentru cetățenii care intră şi ies din magazin", a declarat fiul primarului.

Compania de electricitate susține că magazinul a fost amplasat ilegal.

"Edificarea unor construcții în zona de protecție și siguranță a liniilor și stâlpilor de electrice este strict interzisă", a declarat Andrei Rusu, Relaţii publice Distrubuţie Energie Electrica România.

"Acolo s-au comis mai multe ilegalități, nu doar cu acel magazin care înconjoară un stâlp de tensiune acolo, pe filmare se vede clar că există mai multe construcții ilegale, inclusiv un magazin lângă acel supermarket care are în spate o butelie GPL", a precizat Emanuel Ungureanu, deputat PSD.

"Autorizația nu i-am dat-o eu, cine a dat-o, înseamnă că ar trebui să țină cont de cerințele care sunt necesare", a spus primarul.