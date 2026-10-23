Florentin Pandele îi cere lui Nicușor Dan să retragă contestația de la CCR împotriva "municipiului Voluntari". "Sunt uimit şi mâhnit"

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Primarul Voluntariului, Florentin Pandele, i-a cerut, vineri, preşedintelui Nicuşor Dan să retragă sesizarea pe care a făcut-o către CCR în legătură cu legea prin care orașul Voluntari ar urma să devină municipiu. "Solicit reanalizarea contestației, pentru binele locuitorilor din localitatea noastră, pentru oportunități ridicate de finanțare nerambursabilă, nu pentru taxe mai mari", a transmis Pandele într-un comunicat. În contestaţia sa, Nicuşor Dan a invocat neclarități privind infrastructura și serviciile publice din Voluntari, necesare pentru îndeplinirea criteriilor legale de declarare a unei localități ca municipiu.

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR în legătură cu legea prin care orașul Voluntari ar urma să devină municipiu, invocând lipsa unei fundamentări solide a actului normativ, date contradictorii în documentație și neîndeplinirea unor indicatori obligatorii. Președintele atrage atenția că legea se bazează pe un referendum organizat în 2004, în urma căruia locuitorii au susținut transformarea orașului Voluntari în municipiu.

Totuşi, Florentin Pandele îi cere lui Nicușor Dan să retragă contestația la CCR: "În calitate de primar al orașului Voluntari, solicit reanalizarea contestației, pentru binele locuitorilor din localitatea noastră, pentru oportunități ridicate de finanțare nerambursabilă, nu pentru taxe mai mari".

Pandele a explicat de ce crede că Voluntariul ar trebui să devină municipiu: "Dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București".

"Localitatea Voluntari se poate transforma în municipiu pentru bunăstarea locuitorilor săi, nu în defavoarea lor! Am citit cu uimire și mâhnire comunicatul Administrației Prezidențiale, privind sesizarea Curții Constituțională privind legea votată de Parlamentul României.

Cer, din start, o analiză amănunțită a deciziei și să fie aplicată aceeași măsură orașului Voluntari, ca în cazul celorlalte localități din România care au devenit municipii în ultimii ani. În plus, situația din Voluntari este una mai aparte, fiind în zona metropolitană a Capitalei.

Sunt convins că președintele României, ca fost primar al Capitalei, știe realitatea localității noastre și că dezvoltarea orașului a fost majoră cel puțin în ultimul deceniu. În plus, situația demografică reală este diferită de statistici: dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București. Sunt peste 50.000 de unități locative pe raza localității. Există municipii în România care au între 8 și 15 mii de locuitori", susţine Pandele.

Spune că taxele ar rămâne la fel

"Deși simt că mă repet, o voi face de câte ori va fi nevoie: locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari, dacă orașul va deveni cândva municipiu. Da, transformarea ar da dreptul autorităților locale să majoreze taxele și impozitele locale, însă nu în mod obligatoriu.

Noi am anunțat dinainte că nu vom majora, pentru că nu acesta are scopul demersului nostru.

Statutul de municipiu ar aduce orașului beneficii administrative, economice și financiare, toate în interesul locuitorilor săi.

Principalul avantaj ar fi accesul la finanțări europene. Multe axe din programele cu fonduri nerambursabile, cum este Programul Operațional Regional, sunt destinate exclusiv municipiilor sau polilor de dezvoltare urbană. Ar fi o șansă pentru accesarea unor bugete considerabil mai mari pentru regenerare urbană, mobilitate (transport public electric, piste de biciclete) sau infrastructură", a mai afimat primarul Voluntariului.

Invocă apropierea de universităţile din Bucureşti

"Înțeleg că ni se reproșează că nu avem pe raza orașului sedii de universități și propriul depozit de deșeuri. Cu date, nu toate municipiile existente în România au astfel de facilități și, totuși, sunt municipii. Mai exact, din cele 103 municipii, doar circa 35 au filiale de universități și doar puțin peste 40 au depozit de deșeuri. Dacă discutăm strict de deșeuri, nici măcar București nu are propria groapă de gunoi.

Orașul Voluntari este lipit de Capitală, la granița cu Sectorul 1 și Sectorul 2, iar majoritatea Universităților sunt la distanță mică, 4 - 8 km, acesta fiind motivul pentru care nu au deschis sedii pe raza localității. De exemplu, Universitatea Tehnică de Construcții București și Academia de Poliție sunt aproape de limita orașului Voluntari, iar din centrul localității și până la Universitatea din București (cu facultăți specializate pe Litere, Matematică, Istorie, Chimie) sunt doar 7 km, cu legături permanente de transport public.

Cert este, însă, că Orașul Voluntari este un pol de dezvoltare locală și, fără modestie, una dintre localitățile din România care au cunoscut cea mai spectaculoasă și rapidă transformare în ultimii 26 de ani. Găzduiește numeroase companii naționale și multinaționale prestigioase (IT, bănci, auto, servicii), sedii ale ambasadelor sau reședințe ale ambasadorilor străini.

De asemenea, are cea mai amplă rețea educațională din România, cu peste 30 de creșe, grădinițe, școli și licee, de stat și private, cu programe de before și after-school, masă caldă, inclusiv cele mai mare campusuri școlare american și britanic din țară.

Așadar, în calitate de primar al orașului Voluntari, solicit reanalizarea contestației, pentru binele locuitorilor din localitatea noastră, pentru oportunități ridicate de finanțare nerambursabilă, nu pentru taxe mai mari", a încheiat Pandele.