Fostul ministru Valerian Vreme a fost achitat de Curtea Supremă, în dosarul Microsoft

Foto: Valerian Vreme/ Facebook

Fostul ministru Valerian Vreme a fost achitat de magistraţii Curții Supreme, în dosarul în care a fost acuzat de abuz în serviciu, decizia fiind definitivă.

Fostul ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Valerian Vreme a fost trimis în judecată în luna septembrie 2017, fiind acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi încheiat, fără organizarea unei licitaţii publice, un contract de cumpărare a unor produse software Microsoft în şcoli.

După 3 ani în sălile de judecată și o achitare la fond, completul de 5 judecători de la ICCJ a respins contestația DNA și l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme.

Pentru Ziarul de Bacău, fostul ministru a declarat: „A fost o cauză complicată, o interpretare a clauzelor unui contract. În total, 8 judecători de la Curtea Supremă au spus că am acționat corect, conform legii”.

Referitor la activitatea sa în PMP, Valerian Vreme a amintit că, în momentul începerii urmăririi penale, a ieșit din prim-plan. „Cred că am procedat corect, când m-am retras din prim-plan și am tratat serios problema. De fapt, toată viața am tratat cu seriozitate subiectele, cu argumente”, a spus fostul ministru.