Gabriela Firea, anunț de ultimă oră despre vinietele pentru circulaţia în Bucureşti. Se schimbă din nou proiectul

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță că proiectul despre vinietele pentru circulația în București se modifică din nou.

Vizați sunt șoferii care locuiesc în București, dar care au mașini non Euro, 1 și 2 înmatriculate în alt județ.

„Noi am anunțat că normal ar fi ca toate mașinile care tranzitează Bucureștiul - nu doar întâmplător, ci zilnic, să plătească taxe și impozite în Capitală. Mi s-a semnalat faptul - și sunt receptivă - că există și situații aparte, prin care respectivii cetățeni nu au posibilitatea să-și înmatriculeze mașinile în București și, deci, să plătească taxe și impozite în Capitală. Este vorba despre preluarea de leasinguri de la societăți din alte județe, de asemenea este categoria celor care lucrează de câțiva ani în București. Mai ales că trebuie să ne referim la norma de poluare a unui autoturism și nu neapărat la județul unde este înmatriculat deși, subliniez, corect este ca taxele si impozitele să fie incasate în București și nu in alte județe. Prin reformulare (...) se propune ca toate autoturismele cu grad mare de poluare, fie că sunt din Capitală, fie înmatriculate în alte județe, fie că tranzitează întâmplător Capitala sau sunt aici in trafic zi de zi să fie privite prin prisma normei de poluare. Și anume: rămâne ideea ca in zona cea mai aglomerată, în centru să fie interzise autoturismele non Euro 1 și 2, iar cele care intră în Capitală să aibă același regim”, a explicat Firea, în cadrul unui video postat pe pagina sa de Facebook.