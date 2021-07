Garbine Muguruza, dublă campioană de Grand Slam, îşi petrece vacanţa în România

Campioana spaniolă de origine venezueleană, Garbine Muguruza, a postat pe reţelele de socializare filmări din timpul unor drumeții prin Transilvania, spre deliciul fanilor ei, care au admirat-o fredonând şi dansând pe versurile melodiei lui Puya „Undeva-n Balcani”.

Printre obiectivele turistice bifate se numără şi Peștera Dâmbovicioara și Parcul Național Piatra Craiului, acolo unde tenismena şi-a făcut şi un prieten patruped alături de care a făcut mai multe poze.

Garbine Muguruza, câștigătoare a turneelor de Grand Slam de la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017, se află acum pe poziția 12 WTA.

Garbine Muguruza a câștigat în 2021 turneul de la Dubai, disputând finalele de la Doha și Yarra Valley Classic. În circuitul WTA s-a întâlnit de 7 ori cu Simona Halep.

Omg, Muguruza listening, singing and dancing on Romanian songs while being in Romania, WE HAVE NO CHOICE BUT TO STAN pic.twitter.com/TEb1lHuONQ