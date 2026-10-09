Guvernul aprobă proiectul Complexul Feroviar București. Se vor moderniza 400 km de cale ferată din zona Bucureşti-Ilfov

<1 minut de citit Publicat la 15:51 09 Oct 2026 Modificat la 15:51 09 Oct 2026

Guvernul aprobă proiectul Complexul Feroviar București. Foto: Getty Images

Guvernul a aprobat, vineri, proiectul Complexul Feroviar București, care vizează modernizarea infrastructurii feroviare din zona Capitalei, îmbunătățirea conectivității cu metroul, tramvaiul, transportul rutier și Aeroportul Internațional "Henri Coandă", notează Agerpres.

Executivul a aprobat, în ședința de vineri, indicatorii tehnico-economici ai investiției, în valoare totală de 17,89 miliarde de lei (aproximativ 3,4 miliarde de euro), se arată într-un comunicat.

Vor fi modernizaţi 400 km de cale ferată

Proiectul vizează modernizarea unei infrastructuri feroviare cu o lungime de 398 km, iar durata de execuție a lucrărilor este estimată la 60 de luni.

'Proiectul va contribui la reducerea timpilor de traversare a centurii feroviare a Bucureștiului de către trenurile de marfă, creșterea capacității de transport și îmbunătățirea serviciilor pentru călători și operatorii de marfă. Modernizarea va susține, de asemenea, dezvoltarea mobilității regionale și urbane durabile, prin promovarea transportului public și a soluțiilor de transport cu emisii reduse', precizează sursa citată.

Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.