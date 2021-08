Încă un incendiu a izbucnit lângă satul unde zeci de gospodării au fost făcute scrum. Primar: Mi s-a spus că nu au autospeciale disponibile

Un nou incendiu de vegetație are loc chiar în aceste momente, la aproximativ patru kilometri de satul care a fost mistuit de flăcări, luni seara. Mai exact, focul a izbucnit în apropiere de localitatea Dunărea Mică.

”Ieri dimineață, în jurul orei 06:45, am fost sunat de un cetățean din comuna Devesel că undeva în partea de nord-est a comunei există un incendiu. M-am deplasat la fața locului, era extins în jur de 400 metri liniari. Venea spre sat. Am anunțat și viceprimarul, am adunat câțiva oameni din sat și am intervenit la stingerea incendiului, pentru că mai avea puțin și intra în viile oamenilor. Am localizat, pentru moment, incendiul.

Am plecat spre Prefectură cu niște treburi. Când m-am întors de acolo, era din nou incendiu. De această dată, mai extins. A venit în jurul orei 14,00 și mașina de pompieri și au început intervențiile. În această perioadă de timp a început și vântul și deja focul a început să se extindă și pe porțiuni mai mari. A ajuns în satul Scăpău și a devenit incontrolabil. Au venit mașini de pompieri, au acționat, am încercat întâi să salvăm viețile omenești și gospodării.

Până la ora 03:00, am stins încontinuu. Mai avem încă un focar de incendiu în comună, în satul Dunărea Mică, unde acționăm cu o echipă de voluntari și cu o mașină de pompieri și ATV-uri, unde sperăm să localizăm incendiul.

Avem în jur de 20 de gospodării afectate, o casă arsă definitiv, animale moarte...”, a povestit Valentin Popescu, primar com. Devesel, jud. Mehedinți.

”Primele două autospeciale au venit pe la ora 13:00. Incendiul de dimineață l-am stins cu oamenii noștri de la primărie și cu sătenii. Iar în jurul orei 13:00 - 14:00 s-a aprins din nou incendiul. O sută de telefoane am dat. Inclusiv dimineață, la ora 06:36, există înregistrări pe telefon, am dat 5-6 apeluri la 112, viceprimarul tot la fel. Ni s-a comunicat că nu au autospeciale la momentul acela să ne trimită. Când au avut disponibile a fost în jurul orei 13:30-14:00. Elicopter nu am cerut, pentru că nu era cazul de elicopter pentru că nu era atât de extins focul”, a adăugat primarul.

Zeci de case din satul Scăpău au fost făcute scrum într-un incendiu devastator

Un incendiu violent a izbucnit, luni după amiază, în localitatea Scăpău, comuna Devesel judeţul Mehedinţi. Flăcările au pornit de la vegetația uscată şi s-au extins amenințător la mai multe gospodării.

Un bărbat a rămas doar cu o găină după incendiul care a devastat zeci de case în satul Scăpău: "Nu mai am nimic!"

Un bărbat a rămas doar cu o găină după incendiul care a devastat zeci de case în satul Scăpău: "Nu mai am nimic!" Un bărbat din satul Scăpău, judeţul Mehedinţi, a mai rămas doar cu o găină, după ce incendiul care a devastat zeci de case l-a lăsat fără casă, maşină, căruţă şi animale.

Flăcările au izbucnit în jurul orei 14.00 şi au continuat să ardă până spre seară, iar pe măsură ce timpul trecea, acestea s-au extins de la vegetaţia de pe câmp la curţile oamenilor şi apoi la case.

Incendiul puternic a ajuns şi în curtea unui bărbat, care a încercat să stingă flăcările, însă nu a reuşit. Focul a pus stăpânire pe curte, pe garduri, pe casă, pe maşină, pe coteţele animalelor, dar şi pe căruţă.

În câteva zeci de minute, întreaga agoniseală a bărbatului s-a transformat în scrum. El a reuşit să salveze o singură găină.

"Nu mai am nimic, doar ce e pe mine şi ce am în mână. Au luat foc toate, casă, maşină, animale. Ce dezastru mai mare există?", a declarat bărbatul pentru Antena 3.

