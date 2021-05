Informaţii noi despre tragedia din judeţul Braşov! Două fetiţe au murit, după ce mama lor le-a dat cu o soluţie pentru a le scăpa de păduchi: "Suntem în stare de şoc"

Trei copii au fost intoxicați cu tomoxan, un antiparazitar folosit la animale. Doi dintre ei au decedat.

În ciuda eforturilor disperate ale medicilor, cele două fete nu au putut fi salvate. Copilele au fost preluate în stare gravă de un elicopter SMURD, după ce mama lor le-a spălat cu o substanţă extrem de periculoasă folosită în cazul ovinelor.

În acest moment, la spital mai este una dintre fete, mama, dar şi bunica acestora care sunt în stare foarte gravă şi pot muri în orice moment, spun medicii.

"Din păcate copiii în varstă de aproximativ 7 ani și 9 ani, de sex feminin, nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Cei doi copii au fost declaraţi decedaţi. Mama copilului a fost transportată la Spitalul Rupea. Bunica copilului este în stare gravă și i se acordă asistență medicală la fața locului", a transmis ISU.

Tomoxan, substanţa care le-a adus moartea celor două fetiţe

Substanţa care le-a adus moartea celor două copile se numeşte tomoxan şi este folosită pentru deparazitarea animalelor, în special pentru ovine.

Silviu Şchiopu, primarul comunei Ungra, acolo unde a avut loc tragedia, a oferit informaţii în exclusivitate la Antena 3.

Primarul comunei Ungra, Braşov: "Suntem în stare de şoc"

"Da, chiar suntem în stare de şoc. Numita Şomu Bianca, mama celor trei minore le-a spălat cu substanţa tomoxan pe cap crezând că îndepărtează păduchii. Fetele aveau păduchi pe cap şi tomoxan este o substanţă destul de toxică şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu ştiu cine a învăţat-o şi a îndrumat-o să dacă chestiile astea. Ne pare foarte rău. Toată comuna este în stare de şoc. Foarte trist. Tomaxan este substanţa şi ştiu că se se spală oile, pentru deparazitarea externă a ovinelor. Este o substanţă foarte periculoasă şi foarte tare pentru a se folosi pe oameni. Nu ştiu cine a sfătuit-o. Sunt alături de ei cu tot ce pot şi o să îi ajut şi la înmormântare, cu toate detaliile. Am înţeles că şi bunica s-a spălat prima dată. Probabil un leac bătrânesc, nu ştiu. Este o familie mai nevoiaşă, harnică şi care şi-a văzut de treabă. Au patru copii. Aveau patru copii, din păcate. Nu ştiu, e o durere foarte mare", a spus primarul comunei unde a avut loc tragedia.

Specialiştii atrag atenţia că substanţa nu trebuie folosită sub nicio formă în cazul oamenilor, deoarece este otravă curată.

Avertismentul dat Tudor Ciuhodaru, medic UPU: "Lipsa educaţiei pentru sănătate poate fi letală"

"Sunt intoxicații extrem de severe și efectele toxice depind de caz, de administrarea de doze, etc. Din păcate, utilizarea lor fără discernământ și utilizarea în alte situații decât cele făcute în mod normal duce la aceste cazuri letale. Insist pe faptul că orice este toxic în gospodărie trebuie ţinut separat şi în orice caz, să nu fie accesibil copilului. Nu ştiu cine a mers pe această idee, să le folosească pentru oameni. Sunt extrem de grave, sunt combinate cu convulsii, hiperactivitate şi de multe ori este nevoie de intubaţie, etc. Dacă nu se intervine în timp util, din păcate aceste cazuri pot fi letale. Din păcate, nu este primul caz care este semnalat la copii, iar în contextul în care nu există educaţie pentru sănătate, nu sunt difuzate toate aceste norme de protecţie, vom constata de fiecare dată, că sunt tot mai multe astfel de cazuri. În plus, intervenţia trebuie să fie extrem de rapidă, doar aşa cresc şansele de supravieţuire (...) Am avut de-a lungul timpului multe astfel de cazuri şi din păcate, nu se înţelege că problema toxicologiei, problema acestor substanţe toxice comercializate şi utilizate acolo unde nu trebuie, rămâne o problemă de sănătate publică şi constatăm că sunt foarte multe vieţi pierdute, pe deoparte datorită inconştienţei, lipsei de educaţie. Lipsa educaţiei pentru sănătate poate fi letală'', a declarat medicul Tudor Ciuhodaru, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3.

