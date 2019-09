Inspectorii ANPC s-au dus în Piața Domenii din Capitală. Când au văzut ce e acolo, s-au îngrozit: Sunt sute!

Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de 172.000 de lei şi au închis pentru şase luni o unitate de alimentaţie publică în urma controalelor efectuate în 10 septembrie în Piaţa Domenii din Bucureşti, se arată într-un comunicat al Autorităţi Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor remis vineri AGERPRES.



Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare şi retrase din circuitul consumului 302 kg produse alimentare, în valoare de 12.314 lei, care nu erau însoţite de documente de provenienţă, nu erau depozitate la temperatura impusă de către producător, nu erau însoţite de etichetă de produs de unde să rezulte principalele elemente de identificare şi caracterizare sau aveau data limită de consum depăşită.



Pentru un număr de 4 unităţi s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciului.



"De la preluarea mandatului de preşedinte ANPC, am afirmat ca prioritatea noastră este consumatorul. Consider că indiferent de posibilităţile financiare ale acestuia, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are datoria să supravegheze piaţa pentru ca fiecare operator economic să respecte legislaţia din domeniu şi mai ales interesele consumatorilor", a declarat Horia-Miron Constantinescu, preşedintele ANPC.



În data de 10 septembrie 2019, comisari din cadrul CRPCR Bucureşti-Ilfov au efectuat un număr de 19 acţiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor în Piaţa Domenii, din Bucureşti.



Acţiunile de control au vizat verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea articolelor textile şi de încălţăminte, a produselor cosmetice şi a produselor alimentare.



De asemenea, s-au efectuat verificări la unităţile de alimentaţie publică din incinta pieţei.



La produsele nealimentare au fost identificate la comercializare un număr de 956 produse nealimentare, în valoare de 57.568 lei, la care s-au constatat deficiente de informare a consumatorilor, respectiv lipsa traducerii în limba română a elementelor de caracterizare, lipsa etichetei de produs în care să se menţioneze denumirea produsului, compoziţia fibroasă, instrucţiuni de utilizare, dimensiuni, denumire producător, eventuale contraindicaţii, respectiv lipsa pictogramelor la articolele de încălţăminte şi a avertismentelor de siguranţă pentru produsele cosmetice.



În ceea ce priveşte produsele alimentare, au fost identificate la comercializare diferite specii de peşte congelat, preambalat şi vrac cu arsuri de congelare şi acumulare cantitativă de gheaţă în ambalaj, preparate de carne şi carne pasăre neetichetate în totalitate şi fără documente de provenienţă, legume şi fructe cu modificări oraganoleptice şi neconcordante între denumirea produsului inscripţionată pe eticheta producătorului şi cea inscripţionată pe eticheta de preţ, untura de gâscă preambalată fără elemente de identificare traduse în limba română, măsline vrac fără informarea consumatorilor la locul de vânzare cu privire la metoda de înnegrire.



În cazul celor 7 operatori economici care prestau servicii de alimentaţie publică s-a constatat că prin serviciile oferite puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, întrucât produsele folosite în procesul tehnologic de preparare a produselor culinare nu erau sigure pentru că nu erau însoţite de etichete care să conţină principalele elemente de identificare şi caracterizare.



"S-a constatat existenţa în spaţiul de depozitare, a unor produse cu data limită de consum depăşită. De asemenea în spaţiul de preparare se utiliza un cântar fără verificare metrologică, nu erau respectate condiţiile de vecinătate impuse de legislaţia sanitară în vigoare iar în spaţiul de servire erau depozitate produse de patiserie-cofetărie neprotejate. Au fost găsite la comercializare preparate culinare neetichetate în totalitate, graficele de temperatură şi graficul pentru schimbarea uleiului lipseau, erau utilizate vase cu emailul depreciat şi utilaje neigienizate. În spaţiul de depozitare au fost găsite materii prime cu elementele de identificare, inscripţionate pe eticheta de produs, netraduse în limba română", precizează ANPC.