”Apa din casă e până la tavan!” Inundațiile au făcut ravagii în vestul ţării

Este în continuare alertă în sud-vestul ţării după ploile torenţiale de cod roşu. Oamenii din Buzău au ridicat un zid din saci de nisip pe pârâul Rasnic, de teamă că șuvoaiele vor mătura totul în cale.

La mai bine de trei zile de când apele au făcut prăpăd, pompierii intervin în continuare cu motopompe. Peste 250 de gospodării au fost afectate de inundații. În aceste condiții Crucea Roșie a intervenit imediat cu alimente și apă.

Oamenii sunt disperați. Apa le-a distrus solariile, casele, ba chiar și animalele au fost luate pe sus de viitură.

"Am lucrat la acești castraveți din februarie, am făcut și foc în solarii și acum nu mai am nimic", spune un localnic a cărui grădină a fost complet inundată. Un al localnic și-a căutat preț de o zi întreagă porcul, după ce animalul a fost luat de ape.

În Caraș Severin, puhoaiele au intrat pur și simplu în casele oamenilor după ce a plouat o zi întreagă. Autoritățile au intervenit în mai multe gospodării pentru a scoate apa, dar și pentru a ridica copacii căzuți pe carosabil.

Și în Gorj, ploile torențiale au lăsat prăpăd în urma lor. De asemenea, în Mehedinți, un sat întreg a rămas izolat. Oamenii nu mai pot ajunge nici la magazin, și trăiesc doar cu ce produse mai au în casă.