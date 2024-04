Iulian Dumitrescu, la Poliţie după ce și-a depus candidatura | "Sunt nevinovat, altfel nu aș fi candidat"

După ce și-a depus candidatura pentru un nou mandat de șef al Consiliului Județean Prahova, deși este acuzat de luare de mită, Iulian Dumitrescu a ajuns la Poliție pentru a semna controlul judiciar în dosarul în care este acuzat că a luat mită 16 milioane de lei.

Într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, Iulian Dumitrescu a vorbit despre principalele motive pentru care candidează din nou la funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova.

"Ieri mi am depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean și am spus că a fost o decizie personală, dar nu am luat-o singur, m-am sfătuit cu primarii.

Există două direcții. Pe de o parte a trebuie să aflu ce doresc prahovenii, dacă mai vor să candidez și pe de alta parte vreau să apăr Prahova de PSD care este sub directiva clanului Cosma care are un anume renume.

Cei din Clanul Cosma sunt disperați să pună mâna pe județul Prahova, de aceea recurg la proteste, șantaj și amenințare. Nu am de gând să îi las să pună mâna pe Prahova și să o distrugă.

Eu sunt cercetat și sunt sub control judiciar. Dacă vă uitați la partidele politice veți mai găsi persoane care sunt cercetați penal.

Eu sunt nevinovat, altfel nu aș fi candidat", a declarat Iulian Dumitrescu, candidat pentru funcția de președinte CJ Prahova.