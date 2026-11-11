La vârsta de 102 ani, un fost pompier din Mureș și-a îndeplinit dorința de a revedea autospecialele de intervenție

1 minut de citit Publicat la 13:50 11 Noi 2026 Modificat la 13:50 11 Noi 2026

Reîntâlnirea veteranului cu autospecialele de intervenție a fost un moment deosebit pentru pompierii aflați în activitate. Sursă foto: Facebook - ISU Mureș

Plutonierul adjutant în rezervă Magyari Gligor, un veteran în vârstă de 102 ani, a vizitat, luni, sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, pentru a-și îndeplini dorința de a revedea autospecialele de intervenție și de a descoperi evoluția tehnicii de salvatori au postat reprezentanții ISU Mureș, pe pagina de Facebook a instituției, citată de Agerpres.

„La venerabila vârstă de 102 ani, plutonierul adjutant în rezervă Magyari Gligor și-a dorit să revadă autospecialele de pompieri și să descopere cât de mult au evoluat acestea de-a lungul timpului. O dorință pe care noi, pompierii mureșeni, am avut bucuria să i-o îndeplinim.

Născut la 9 septembrie 1924, fostul nostru camarad și-a început activitatea în rândurile pompierilor militari în anul 1950. Timp de 27 de ani, până în 1977, a îndeplinit funcțiile de conducător de autospecială și comandant de echipaj, contribuind, prin munca și devotamentul său, la îndeplinirea misiunilor încredințate. Au trecut aproape cinci decenii de la încheierea activității sale, iar autospecialele de astăzi sunt cu totul diferite de cele pe care le conducea odinioară.

Însă bucuria de a fi din nou aproape de lumea pompierilor a rămas aceeași”, au postat reprezentanții ISU Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

Reîntâlnirea veteranului cu autospecialele de intervenție a fost un moment deosebit pentru pompierii aflați în activitate.

„În fața noastră se afla un om cu o experiență de viață impresionantă, un fost camarad care, la 102 ani, a ales să retrăiască o mică parte din amintirile profesiei căreia i-a dedicat 27 de ani”, au precizat reprezentanții ISU Mureș.

Vizita plutonierului adjutant în rezervă a fost catalogată de reprezentanții ISU Mureș drept o adevărată lecție despre pasiune, devotament și loialitate față de profesia aleasă.

În semn de prețuire, pompierii mureșeni i-au oferit veteranului un mesaj simbolic de mulțumire pentru întreaga sa activitate desfășurată în slujba comunității.

„Domnule Magyari Gligor, vă mulțumim pentru vizită, pentru anii dedicați serviciului militar și pentru bucuria de a vă avea din nou printre noi! Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi!

Pentru noi, pompierii mureșeni, a fost o onoare să vă îndeplinim această dorință și să vă reamintim că, indiferent câți ani trec, veți avea întotdeauna un loc în marea familie a pompierilor. Respect și prețuire, drag camarad!”, au transmis salvatorii mureșeni.