Cum a plătit, OMD Mamaia, 20.000 de euro, pe noul logo al stațiunii, unei firme din Cluj, care a luat grafica de pe un site

Primăria Constanța a anunțat, astăzi, că stațiunea Mamaia va avea un nou logo. Se pare că acesta a costat 20.000 de euro, deși a fost luat de pe o platformă unde logo-urile costă între 2 și 20 de euro.

Lansarea noii identități de brand a stațiunii Mamaia, a fost anunțată astăzi de Primăria Constanța. Aceasta cuprinde un logo sferic, cumpărat de pe platforma Stock, însoțit sloganul „Unde distracția întâlnește marea”.

Se pare că Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța a plătit unei firme din Cluj aproape 20.000 de euro pentru noua identitate a stațiunii.

Deși noua imagine a stațiunii trebuia să fie reprezentată prin simboluri originale, logo-ul livrat, a fost cumpărat de către firmă de pe site-urile de stock, platforme care vând la liber imagini vectoriale, de obicei cu prețuri cuprinse între 2 și 20 de dolari.

Managerul firmei căreia i-a fost atribuit contractul de identitate de brand a recunoscut că logoul a fost cumpărat de pe site-urile de stock, nu ’’realizat’’ așa cum se menționează în descrierea achiziției de pe SEAP.

’’Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. Nu pot să vă spun cu cât am cupărat sigla, este confidențial’’, a declarat pentru ’’Dobrogea Live’’ administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.

Pe de altă parte, OMD Mamaia - Constanța a reacționat și a susținut într-un comunicat că într-adevăr logo-ul a fost luat de pe o platformă de profil.

"Acestea au fost achiziționate de pe o platformă de profil, fără criterii de exclusivitate, urmând ca toate drepturile să fie transferate Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Totodată, subliniem faptul că acest element grafic a stat la baza construirii identității vizuale a OMD Mamaia-Constanța, urmând să fie declinat în scopul promovării stațiunii.

Conform documentelor depuse în procesul de achiziții publice, societatea Blue Sky Advertising SRL are experiență în construirea identității vizuale și a promovării unora dintre cele mai mari festivaluri din România", a precizat OMD Mamaia - Constanța, potrivit dobrogealive.ro.