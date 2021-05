O mamă cu trei copii a fost lovită cu picioarele de un hoț, într-un mall din Timişoara. Agentul de pază nu a intervenit

Mama, însoțită de cele trei fetițe ale ei, cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani, au avut parte de o experienţă dramatică, marţi seara, la un mall din Timişoara

Ea a povestit pe reţelele de socializare că, în timp ce se pregătea să plece din mall, atenţia i-a fost atrasă de strigătele de ajutor ale unei femei care alerga după un tânăr, care îi furase geanta. Văzând că nimeni nu intervine femeia s-a pus în faţa hoţului, încercând să îl oprească. Gestul sau eroic a costat-o, însă, scump atât pe ea cât şi pe una din fetiţe.

„In cursul acestei zile (n.r marţi) am fost la mall însoțită de fetitele mele de 5 ani, 11 ani si finuta mea de 10 ani sa facem cumparaturi "in siguranta" Dupa ce am terminat cumparaturile am pornit spre iesire, coborand pe scarile rulante, fiind aproape ora inchiderii.

Cum coboram, am vazut in capul scarilor un copil de cca 16 ani coborand in fuga scarile si venind spre mine si cei 3 copii iar in urma lui o doamna striga :Ajutor! Hotul! Prindeti-l!

Femeia a fost lovită cu picioarele de hoţ

Normal, zic eu, am actionat si m-am pus in fata lui spunandu-i sa se opreasca, moment in care el s-a sprijinit pe mana curenta a scarilor si avand si avantajul de a se afla mai sus si eu mai jos, m-a lovit cu picioarele in cap, moment in care am cazut si m-am rostogolit pe scari, atat eu cat si fetita mea cea mica", a povestit revoltată Raluca pe Facebook.

Agentul de pază a privit nepăsător totul. Nimeni nu a intervenit

"Toata scena s-a petrecut in fata unui agent de paza, aflat in fata magazinului, care nu a schitat macar un gest de a-l prinde pe hot/atacator. Poate va intrebati de ce am intervenit, ce va pot spune e ca, consider normal sa luam atitudine si as face-o din nou.

Problema mea este ca ma deranjeaza teribil ca acest atac s-a intamplat in incinta unui centru comercial, unde exista agenti de paza si nu pe o alee intunecata si totusi nimeni nu a luat atitudine.

Totodata, ma deranjeaza si faptul ca in Mall mai erau si alte persoane prezente, inclusiv barbati care nu au schitat niciun gest de a ajuta o femeie cu 3 copii care este lovita", a mai povestit femeia.

„În situatia mea putea sa fie mama lor, sora lor sau poate fiica lor”

„Ma adresez acelor " barbati" care au fost martori la scena si le pot spune ca in situatia mea putea sa fie mama lor, sora lor sau poate fiica lor! RUSINE sa va fie!

RUSINE sa fie si agentilor de paza care sunt platiti sa intervina in astfel de cazuri, dar nu isi fac treaba! RUSINE ca nu mai sunteti oameni, nu mai aveti constiinta, ati devenit animale!

RUSINE ca asa va cresteti si va educati copii, sa nu intervina, sa nu se bage, daca nu e treaba lor", a conchis Raluca Creangă pe Facebook.

Reprezentanții centrului comercial: „Ne pare rău pentru incident”

Contactați pentru un punct de vedere de jurnaliștii de la expressdebanat.ro, reprezentanții centrului comercial spun că incidentul a fost unul spontan, inițiat de un adolescent.

„Nu putem decât să ne exprimăm și mai mult aprecierea pentru curajul și inițiativa doamnei Creangă. Vom identifica măsuri de colaborare cu agenții de pază ai retailerilor, astfel încât să impulsionăm implicarea lor în eventuale situații similare.

Îi mulțumim doamnei Raluca Creangă pentru implicare și pentru mesajul transmis prin postarea dumneaei!”, au transmis cei de la centrul comercial.

Între timp, Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţie Timişoara s-au sesizat cu privire la săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. Tânărul hoţ a fost identificat şi se efectuează verificări în vederea depistării acestuia, au transmis cei de la IPJ Timiş.

