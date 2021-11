Mama studentei din Galaţi, care a murit după două săptămâni de chinuri: "Fetiţa nu mi-o aduce nimeni înapoi"

Mihaela Anghele, tânăra studentă la Medicină, a acuzat primele dureri pe data de 28 octombire, atunci a început totul.

”Fata mea a acuzat nişte dureri de spate şi pe 28 octombrie, într-un puseu de durere a ajuns la Urgenţe cu salvarea. Am aşteptat şase ore până să i se pună un diagnostic. I s-a spus că are lombosciatică, fără ca medicul să se apropie de ea. Un diagnostic greşit. Ne-au trimis acasă cu tratament, însă durerile nu s-au oprit. Vineri, fata mi-a spus: Sâmbătă dimineaţă, pe la ora 10.00, am venit din nou la urgenţe. O asistentă de acolo ne-a spus: Au chemat iar doctorul, acelaşi diagnostic, tot aşa, pus de la distanţă: lombosciatică. I s-a dat Indomentacin şi o trimitere către RMN”, povesteşte Carmen Anghele, mama tinerei.

”Chemaţi repede chirurgul pentru că fata asta o să moară”

După aceea, Mihaela și Carmen Anghele au plecat acasă, dar starea de sănătate a tinerei s-a agravat. Sâmbătă dimineață, fata a descoperit că are o umflătură, un abces perianal, așa că a mers din nou la urgențe.

Abia atunci o doctoriță a realizat că diagnosticul pus de colegii săi era unul greșit: ”Chemaţi repede chirurgul pentru că fata asta o să moară”.

”De acolo a început calvarul. A chemat un medic chirurg, care nu s-a purtat foarte profesional cu ea, după părerea ma. Ea avea dureri groaznice şi i-a spus fetei că se alintă. M-a dat afară din cabinet. Ea având dureri mari, nu a putut sta la consult. S-a supărat, a aruncat mănuşile. Eu i-am zis să-i dea un un calmant, poate o ajută... şi atunci a început să ţipe la mine. Apoi, i-a spus fetei că dacă nu o operează, o să moară. Atunci fata s-a speriat şi a început să plângă. Nu mai respira, s-a învineţit... Am plecat acasă, însă duminică, la ora 4.00, m-am întors cu ea... Voma şi făcea temperatură”, a mai spus mama fetei.

”Am cerut un termometru. Ca să nu le mai deranjez, au tras un paravan”

Din nou la spital, studenta și mama sa au avut de așteptat o zi întreagă pentru rezultatul testului PCR. Pe tot parcursul așteptării lor, niciun medic sau vreo asistentă nu au venit să îi aducă măcar o pătură fetei, cu toate că aceasta avea febră și frisoane.

”Am aşteptat ore în şir rezultatul la testul PCR. Fata avea frisoane, am cerut o pătură, nu mi-au adus nimic. M-am dezbrăcat de haine, am pus hainele peste ea, m-am pus şi eu peste ea să o încălzesc. L-am rugat pe soţ să aducă o pătură din maşină, să o încălzim. Am cerut un termometru asistentelor. Mi-au spus că o să-mi aducă, dar nu au mai venit. Ca să nu le mai deranjez, au tras un paravan. Au intervenit şi oamenii care erau acolo că să ne ajute cu ceva. A venit doamna doctor Şandru, căreia i s-a făcut milă de noi şi i-a administrat o perfuzie, dar târziu, pe la ora 18.00-19.00. Nu i-a dat însă nimeni niciun calmant”, mai povestește Carmen Anghele.

Primele analize la care a fost suspusă Mihaela au avut rezultate bune, însă după operație, rezultatele au fost dezastruoase, fiind descoperite mai multe bacterii. Mama a cerut transferul fetei, însă i-a fost refuzat. Pe data de 14 noiembrie, Mihaela a murit.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

”Vreau să plătească cei care au greşit, fetiţa mea nu o mai aduce nimeni înapoi”

”Luni dimineaţă m-au sunat că fata este în stare foarte critică şi nu ştiu dacă scapă cu viaţă. Mi-au spus că e nevoie e altă operaţie abdominală. Mi-am dat acordul, au operat-o. A ieşit din operaţie, dar mi-au spus că este în stare gravă şi nu se ştie dacă rezistă. Vineri am fost la domnul doctor, care mi-a spus că nici în ziua de astăzi noi nu ştie cu exactitate diagnosticul fetiţei. Duminică la ora 11.00, analizele ei erau bune, iar după operaţie analizele era dezastruoase… iar a doua zi au început să-i apară Ecoli şi Klebsiell, care ştiu că este infecţie intraspitalicească, i-au cedat organele, au intubat-o. Am cerut transfer de foarte multe ori, mi-au spus că este netransportabilă, că dânşii nu semnează, mi-au spus să o iau eu pe semnătură… dar vă daţi seama eu ca mamă... Mi-a fost teamă”, a mai povestit mama studentei din Galați.

Cu lacrimi în ochi și cu durere în suflet, mama fetei a spus că a făcut plângere la Parchet, pentru a fi stabiliți vinovații.

”Vreau să plătească cei care au greşit, fetiţa mea nu o mai aduce nimeni înapoi…dar nu vreau să nu mai păţească nimeni ce a păţit ea. Vii la urgenţe, ţi se dau două diagnostice greşite, de abia a patra oară se sesizează cineva şi o internează”, a spus Carmen Anghele.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal