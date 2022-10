Marius, din Vaslui, a rămas fără permis, deşi a demonstrat că nu băuse. Poliţist: "Ce să facem, dom’le? Ceasul rău, pisica neagră"

Agenţii de la Poliţia Rutieră Vaslui au reținut permisul unui șofer pentru consum de alcool, deși bărbatul a demonstrat ulterior că avea alcoolemia certificată zero.

Sursa foto: vremeanoua.ro

Incidentul a avut loc pe 28 septembrie, când Marius S. a fost oprit de Poliţie chiar în ziua în care se pregătea să se mute în casă nouă şi a rămas fără permis, potrivit vremeanoua.ro.

Bărbatul era în maşină cu fiul său minor când poliţiştii l-au pus să sufle în etilotest. Mare i-a fost mirarea vasluianului atunci când aparatul a indicat o alcolemie de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe care unul dintre agenți a aproximat-o cu consumul unei beri de 0,33 l.

"Toată ziua respectivă am muncit prin curte, la turnat betoane, iar seara am zis să duc la casă placajul de la un dulap. Am ajuns în zona ICIL, unde un polițist de la Rutieră m-a tras pe dreapta.

După ce s-a prezentat, m-a pus să suflu în fiolă. M-am conformat fără niciun fel de comentariu. După ce se uită la rezultat, îmi spune că îi pare rău, dar că mi-a ieșit o valoare de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat", povesteşte șoferul.

" `Ce să facem dom’le, ceasul rău, pisica neagră`, mi-au zis. Le-am spus că șofatul e pâinea mea, am 24 de ani de când sunt șofer profesionist și știu cât de important e să nu te urci băut la volan. Nu-mi permit luxul de a rămâne fără loc de muncă", a mai spus conducătorul auto.

Bărbatul ghinionist știind că nu a călcat strâmb în ziua respectivă a cerut să meargă la spital pentru recoltarea de probe biologice, care au fost făcute pe cheltuiala lui.

"Pe drum, domnii polițiști au sunat la Medicină Legală, iar cei de acolo le-au spus să mă ducă la spital. Ajunși la Județean, mi-au luat de două ori probe de sânge. După prima probă recoltată m-au dus la Poliție unde mi-au întocmit procesul verbal.

La interval de o oră ne-am întors la spital, unde mi s-a recoltat și a doua probă de sânge. După ce am dat și a doua probă, am urcat tot în mașina poliției și am mers împreună la Medicina Legală, unde sub ochii mei au predat probele celor de acolo.

Am vrut să plătesc atunci, pe loc, dar nu s-a putut cu cardul. M-am întors înapoi la mașina mea în jurul orei 1:30- 2.00 dimineața", a spus șoferul ghinionist.

Oficial, aceste dispozitive nu au marjă de eroare, neoficial, însă, nimeni nu știe cât de exacte sunt. În urma acestor rezultate, conducătorii auto rămân fără dreptul de a conduce pentru cel puțin 90 de zile, printre ei aflându-se și șoferi profesioniști, care din asta își câștigă pâinea de zi cu zi.

În urma analizelor de sânge, a rezultat că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice. Cu toate acestea, oamenii legii i-au suspendat permisul.

Acum, Marius se judecă și cu IPJ Vaslui și cu Inspectoratul General al Poliției Române din cauza unui dispozitiv care a dat eroare.