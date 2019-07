Mărturia lui nea Vasile, soțul femeii care a făcut infarct după ce a fost păcălită prin metoda Accidentul: "Băi, tătaie, uite, eu sunt la spital”. „A ieșit afară, a stat pe bancă și a făcut infarct”

O femeie de 64 de ani, din județul Vaslui, a murit în noaptea de marți spre miercuri, după ce un escroc a anunțat-o prin telefon că nepotul ei de 16 ani a suferit un accident de muncă și are nevoie de 20.000 de lei pentru operație, scrie Libertatea.

La telefon a răspuns Vasile Tighici, soțul femeii din localitatea Deleni. Bărbatul a intrat în panică, fără a se gândi că este o înșelătorie. I-a spus apelantului că nu are suma respectivă, dar că este dispus să facă un împrumut la bancă. ”Știi ce am pățit? Băi, tătaie, uite, eu sunt la spital”, mi-a zis cel care s-a dat drept nepotul meu. Normal că l-am întrebat ce a pățit. Mi-a spus că are picioarele anchilozate, că a căzut pe scări. Apoi a zis altcineva, care s-a dat drept doctor, că trebuie să-l opereze, că îi trebuie 200 de milioane de lei pentru asta. I-am zis că nu am banii ăștia, dar că scot de la bancă și plătesc, numai să-l opereze”, își aminește din discuția telefonică Vasile Tighici.

