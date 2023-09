Mărturia în lacrimi a bărbatului care a găsit cadavrul unui nou-născut pe plaja din Eforie: "Vreau să las un mesaj celor tineri"

Reporterii Antena 3 CNN au stat de vorbă cu bărbatul care a găsit cadavrul unui nou-născut, în timp ce se plimba pe plaja din Eforie Nord. Acesta este în stare de șoc și a izbucnit în lacrimi.

"Eu am găsit și am anunțat oamenii de aici, de la plajă și am zis că nu vine să cred ce am găsit. M-am uitat mai bine. Un săculeț menajer închis. Nu pot să-mi revin...nu pot să-mi revin.", a povestit bărbatul.

"Sunt în concediu cu soția de câteva zile. Se întâmplă și vreau să las un mesaj celor tineri: dacă faceți copii, creșteți-i, creșteți-i!

E foarte greu...Găsiți dumeavoastră așa ceva. Vedeți doar la televizor, dar eu l-am văzut în fața ochilor.", a spus acesta, vizibil emoționat.

Cadavrul, aflat într-un sac de plastic, a fost descoperit duminică pe o plajă din Eforie Nord. Descoperirea macabră a fost făcută de bărbatul care se plimba pe plajă.

Aceasta a văzut sacul de plastic și în momentul în care l-a deschis a constatat că în interior se află corpul unui făt.

Imediat, martorii au sunat la 112, iar anchetatorii au sosit la fața locului. Zona a fost izolată și se fac cercetări.

Anchetatorii vor încerca să afle cine este mama, iar necropsia va stabili cauza morții.