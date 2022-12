Mărturia localnicului care s-a desprins de echipele de salvatori pentru a găsi un ucrainean pierdut în munți: ”Aici l-am găsit! Este mort, în apă!”

Dezvăluiri exclusive făcute de un localnic care s-a alăturat voluntar misiunii de căutare a ucrainenilor rătăciți pe un munte din Maramureș.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Acesta a reușit să găsească unul dintre bărbați. Din păcate, fără suflare.

Ucraineanul făcea parte dintr-un grup de șase oameni care au fost dați dispăruți săptămâna trecută. Patru au supraviețuit și au fost recuperați deja.

Despre cel de-al șaselea bărbat care a rămas în munte nu se știe absolut nimic. Ultima localizare aproximativă a fost făcută acum mai bine de 24 de ore și era undeva la aproximativ 1.300 de metri altitudine, tot într-o zonă foarte stâncoasă și extrem de periculoasă.

”Au venit băieții și mi-au spus să facem o echipă și să mergem sus, pe munte. Le-am spus că mă duc acolo pentru că eu cunosc zona. Și le-am și spus că ar fi două variante unde ar fi căzut, pentru că știu două prăpastii mari, unde sunt stânci foarte mari”, povestește localnicul.

La un moment dat, curajosul voluntar din Crasna Vișeului, iubitor al muntelui, s-a separat de restul echipelor de căutare.

”Am pornit cu echipa de pompieri, dar după vreo 500 de metri eu am luat-o în față, pentru că am zis să grăbim pasul. Când mă uit în spate, nu i-am mai văzut. Am crezut că s-au întors. Dar eu am zis că mă duc orice ar fi. Și mergând așa am dat de niște urme vechi. Acoperite cu zăpadă, dar se vedeau urme și am zis să o iau după urmele alea în jos. Am mers după ele, până am ajuns la firul apei”, mai spune el.

Nu departe, în dreptul unui versant abrupt, a făcut descoperirea macabră.

”Chiar aici am găsit unul dintre refugiați. Este mort, în apă. Vai, ce păcat!” se arată în înregistrarea făcută la acel moment.

Au mâncat frunze, zăpadă și ketchup

Eforturile salvatorilor au fost incredibile pe parcursul operațiunilor de căutare și identificare.

”Suntem undeva la 1100 de metri, nu am mai putut să coborâm, am dat peste o cascadă. Colegii vin, mai este puțin, se văd deja luminile, vin să ne recupereze”, spunea Dan Benga, șeful serviciului Județean Salvamont Maramureș, zilele trecute.

El a rămas toată noaptea alături de ultimul dintre ucrainenii găsiți pe munte pentru că elicopterul nu mai putea reveni în zonă din cauza vremii nefavorabile. L-a învelit cu o pătură și i-a dat de mâncare până au sosit colegii lui, pentru că refugiatul era în stare foarte proastă.

”Au mâncat frunze și au băut... au transformat zăpada în lichid și au băut-o și au avut și un tub de ketchup”, spunea Dan Benga despre ucraineni găsiți zilele trecute.

Încercau să scape de război

Căutările au fost întrerupte pentru că ar fi pus în pericol viața salvatorilor din cauza vremii proaste.

”Poliția de frontieră română primește ajutorul Inspectoratului General al Aviației prin punerea la dispoziție a unui elicopter pentru survolarea zonei, la fel și din partea agenției Frontex prin aeronava de survolare”.

Cei șase ucraineni au vrut să ajungă în România printr-o zonă extrem de dificilă, prin munții Maramureșului. Încercau astfel să scape de trimiterea pe front în războiul cu Rusia. Ei aflaseră recent că vor urma să apere zona orașului Ternopil.