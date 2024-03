Mărturia primului om ajuns la accidentul din Neamț, soldat cu trei morți și trei răniți: "Unul dintre ei mi-a spus că nu vrea să moară"

Avem mărturia exclusivă a primului om care a ajuns la locul accidentului cumplit din Neamț, în urma căruia trei tineri au murit, iar alți trei au fost grav răniţi. Atenţie, urmează informaţii şi imagini cu puternic impact emoţional!

Sursa foto: Antena 3 CNN

Bărbatul a povestit că unul dintre răniţi l-a rugat să îl ţină de mână până la sosirea echipajelor de salvare şi să nu îl lase să moară.

"Am auzit cum au trecut cu viteză, apoi am auzit o bușitură puternică. Am ieșit cu sora mea, nu știam de unde se aude. Am văzut fum și am mers direct acolo. Am încercat să intru în mașină.

Nu am putut, așa că am spart geamul și am reușit să intru. Am vorbit cu băiatul aflat în față. Era foarte speriat. Mi-a spus: 'Ajută-mă, nu vreau să mor'.

Am vorbit cu el și l-am ținut de mână până l-au scos cei de la SMURD", a spus martorul.

Doi dintre tinerii morţi, George Alexandru şi Raul Ciprian, sunt fraţi, din comuna Poiana Teiului, Neamț.

Celălalt tânăr mort în accident, Cristian, este din Holdița, județul Suceava.

Mașinile lor au trecut prin garduri, au rupt stâlpi de beton şi s-au oprit în curtea unei case

Accidentul s-a petrecut noaptea trecută, atunci când un tânăr de 23 de ani nu a păstrat distanța regulamentară față de mașina din față, la volanul căreia se afla un alt tânăr de 18 ani.

În urma coliziunii, cele două mașini au părăsit drumul național 17B și au ajuns în curțile unor oameni, mai multe persoane rămânând încarcerate.

Din primele cercetări, se pare că vinovat de producerea accidentului este șoferul de 23 de ani, care nu a păstrat distanța regulamentară şi care se află printre persoanele care au murit.

"În noaptea de 31 martie, în jurul orei 00:40, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 17B, în localitatea Borca.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 23 ani, ar fi condus un vehicul pe DN 17B, din direcția Poiana Largului spre Borca, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de autoturismul ce se deplasa în fața sa, condus de un tânăr de 18 ani, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului ambele autoturisme aur fi părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în curtea a două imobile.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto, în vârstă de 23 de ani și al unui pasager, în vârstă de 17 ani, ambii din același autoturism, din Poiana Teiului, precum și al unui pasager în vârstă de 18 ani, din al doilea autoturism, din județul Suceava.

Totodată, a rezultat vătămarea corporală al conducătorul auto de 18 ani și a altor două pasagere în cu vârste de 19 și 22 de ani, din al doilea autoturism.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă", se arată în comunicatul Poliţiei.