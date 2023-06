"A explodat direct și a luat foc": Mărturia tânărului care a salvat din flăcări un șofer de TIR, pe autostrada Sebeș-Turda

Avem mărturia exclusivă a bărbatului care a salvat un şofer de TIR implicat într-un accident pe autostrada Sebeş-Turda.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Rareș Rusan, un tânăr de 29 de ani, a fost nevoit să sară peste parapetele montat pe autostradă pentru a ajunge la locul impactului şi pentru a-l scoate scoate pe șoferul rănit, după ce TIR-ul a luat foc.

"Am văzut momentul impactului, când camionul s-a băgat în parapet. Nu știu cauza, nu am văzut balans, nu am văzut explozie. Am văzut exact momentul când a intrat în parapet. A explodat direct și a luat foc.

În momentul ăla, am lăsat mașina pe avarii, m-am dat jos, am sărit peste balustrade, am coborât răzorul, am sărit gardul și am fugit repede, cu gândul că dacă nu-l scot atunci, nici nu mai iese din camion, camionul luând foc.

Nu zic că eu l-am salvat 100%. Omul a ieșit singur din camion. Eu i-am acordat primul ajutor imediat după.", a povestit Rareș, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Citește și: Momentul impactului, în urma căruia un copil de 4 ani a sărit prin parbriz, la Vaslui, a fost filmat