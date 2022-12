Tatăl șoferului de 19 ani care a spulberat șase copii pe trecerea de pietoni rupe tăcerea! Ce i-a povestit fratele băiatului, care se afla în mașină

Tânărul băut și fără permis, care a spulberat șase copii pe trecerea de pietoni, a fost arestat pentru 30 de zile. Tatăl băiatului a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN ce s-a întâmplat în noaptea accidentului.

Individul, care nici măcar nu s-a oprit lângă accidentul tragic pe care l-a provocat, este cercetat pentru nu mai puțin de cinci infracțiuni.

Unul dintre copii, în vârstă de 11 ani, a murit la spital, iar un altul este în stare gravă și luptă să trăiască.

”Prietenul lui Claudiu îl îndemna să meargă mai tare!”

Tatăl șoferului de 19 ani a povestit la Antena 3 CNN ce s-a întâmplat.

”Prima dată l-a sunat soția, pe la ora șapte, ca să îi confirme că este tot acolo și nu a plecat în altă parte. După aia nu am mai ținut legătura, pentru că am avut încredere. Am aflat ce s-a întâmplat din ce am văzut pe telefon, și ne-a sunat cineva”, spune tatăl băiatului.

Fratele mai mic al tânărului se afla în mașină, alături de acesta, la momentul accidentului. Copilul, în vârstă de 9 ani, i-a povestit tatălui cum au decurs lucrurile.

”Copilul ne-a spus că prietenul lui Claudiu i-a spus să meargă până în Petroșani pentru că are o treabă, să facă o cursă până în Petroșani. După aceea, că ar fi jucat biliard pe undeva și că ar fi consumat o bere sau două, nu știu exact. Și înainte de accident, spune cel mic, că prietenul lui îl îndemna să meargă mai tare. Eu spun ce a spus copilul, că nu am de unde să știu, nu am fost acolo! La un moment dat, la 100 sau 200 de metri, a oprit mașina pentru că prietenul lui a fugit din mașină”, povestește bărbatul.

Chiar tânărul de 19 ani ar fi fost cel care l-a dat jos de pe capotă pe unul dintre băieții răniți.

”Nu știu chiar sigur, l-a dat jos, a căzut el, la momentul în care s-a oprit, ceva s-a întâmplat, dar nu știu sigur. Vă dați seama că și cel mic a fost șocat. A spus și el așa...”.

”A fugit de la locul accidentului pentru că a vrut să își aducă fratele acasă”

În ceea ce privește motivul care l-a determinat de Claudiu, șoferul vinovat, să fugă de la locul accidentului, a fost să își aducă fratele acasă, în siguranță. Cel puțin asta i-a mărturisit tatălui lui.

”A spus că gândul lui a fost să își aducă fratele acasă. Vă dați seama că noi nu îl lăsam să plece nici cu mașina, pentru că știam cum este cu ea, nu îl lăsam să plece nici băut, nici cu fratele. Dar așa s-a întâmplat fără voia noastră, fără știrea noastră” mai spune tatăl.

”A greșit! Va plăti pentru asta!”

Iar cuvintele sunt puține pentru familia îndurerată care își plânge copilul în prag de Crăciun.

”Nu știu dacă au nevoie să le spun eu ceva pentru că știu câtă greutate și suferință este. Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău, pentru că nu trebuia să se întâmple lucrul acesta. Eu știu durerea de părinte! Îmi închipui ce este acolo. Sincer vă spun că ieri, când am văzut poza celui decedat, mi se rupea sufletul. Ce vină a avut copilul acela? Și ce vină au părinții lui? Îmi pare rău și de copilul meu, pentru că este copilul meu. Dar îmi pare rău și de prăpădul pe care l-a făcut, pentru că nu trebuia să facă lucrurile astea. A greșit! Va plăti pentru asta!”, a concluzionat tatăl.