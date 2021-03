Masacru la stâna unui localnic dintr-o localitate din judeţul Bistriţa Năsăud! O ursoaică şi cei doi pui ai săi au ucis peste 30 de miei

''Se vede amprenta de la urs. O venit ursu, mi-o luat o oaie, două, da' aşa să ucidă în masă n-am văzut'', povesteşte fermierul îngrozit.

Animalele erau închise într-un adăpost, dar urşii au scurmat pamântul şi au reuşit să intre pe sub scânduri. Câinii de pază nu le-au făcut faţă.

''La noapte iar o să vină. Ursoaica e foarte periculoasă, are doi pui, se dă după noi, sare pe om. Cât am putut am apărat să nu scape la oi să nu ucidă şi oile'', a spus Ioan Rus, fermier.

Autorităţile locale spun că vina aparţine celor care gestionează fondul de vânătoare de unde provin urşii.

''Gestionarul fondului de vânătoare are obligatia să asigura hrana complementară vânatului, iacătă că nu o face. Nu mai vedem puncte de hrănire în care se dă hrană complementară vânatului. Din păcate, actualii gestionari înţeleg să facă puncte de nădire. Abia aşteaptă să se dea drumul să se împuşte urşii ca să îi nădească, să îi aducă la puşcă, nu să le ofere hrană complementară, ca să nu se întâmple astfel de nenorociri'', spune primarul din localitatea unde a avut loc tragedia.

''Numarul urşilor o depăşit numarul optim, adică sunt prea mulţi şi fiind primăvară sunt flămânzi'', a spus Constantin Dancs, tehnician pază Ocolul Silvic.

