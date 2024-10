Milionarul din Hunedoara plânge după copiii săi dispăruți: Adrian Marţian a povestit cum a primit filmulețul de la presupușii răpitori

Milionarul a vorbit, plângând, despre momentul în care a primit clipul cu copiii săi dispăruți, de la un număr necunoscut

Adrian Marţian, tatăl celor trei copii dispăruţi din Hunedoara, susţine că a primit imagini cu cei mici de la presupuşi răpitori. Milionarul a vorbit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, plângând, despre momentul în care a primit clipul de la un număr necunoscut. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional!

Adrian Marţian, un controversat om de afaceri, tatăl celor trei copii căutaţi de toată ţara, susţine că cele două fete şi băiatul au fost răpiţi. Rania Adriana, Raisa Antonia şi Antonio Adrian au 11, 9 şi 7 ani şi, dacă îi vedeţi, vă rugăm să sunaţi de urgenţă la 112. Au fost daţi în urmărire naţională şi sunt căutaţi de toată poliţia, de mai bine de 24 de ore. Erau în grija unei bone. Ea ar fi fost cea care l-a alertat ieri, în jurul orei 16:00, pe tatăl copiilor, că fraţii sunt de negăsit.

Poliţiştii au deschis o anchetă, fac audieri, îi caută cu dronele şi s-a dat chiar şi mesaj Ro-Alert pentru găsirea celor trei. Sunt luate în calcul mai multe variante, mai ales că părinţii copiilor se acuză reciproc şi se dau în judecată de aproape 2 ani.

Adrian Marţian: Atâta știu, că o să fiu contactat.

Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN: Dumneavoastră unde sunteți acum?

Adrian Marţian: Am plecat, că am primit o informație să merg după copii. Astept acum, c-o să fiu contactat.

Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN: Unde vi s-a spus că sunt copiii?

Adrian Marţian: Nu mi s-a spus nimic, doamnă.

Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN: Păi și unde vă duceți acuma?

Adrian Marţian: Doamna scumpă, ieri eram în Austria. După aia, am fost în Ungaria.

În timp ce poliţiştii şi jandarmii îi căutau cu drone şi câini de urmă, tatăl lor a trimis la Antena 3 CNN imagini pe care le-am difuzat fără sunet.

În videoclip, cei trei fraţi transmit un mesaj prin care anunţă că sunt filmaţi azi, 15 octombrie, iar una dintre fete sugera că au fost răpiți de niște persoane, cărora nu le dă numele, pentru a fi duși la mamă, deși au fost luați sub pretextul că vor fi duși la tată, dar ulterior s-au trezit în altă locație. Copilul mai precizează că sunt îngrijiți bine și sunt într-o stare bună.

Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN: De la cine l-ați primit?

Adrian Marţian: Dar de unde să știu doamna? L-am primit doamnă, l-am primit, de la un număr am primit videoclipul ăsta.

IPJ Hunedoara a anunțat că analizează imaginile, veridicitatea și proveniența acestora și face apel la toți cei care au informații despre acest caz, să sune la 112.

Adrian Marţian şi fosta iubită se ceartă pe custodia copiilor de aproape 2 ani. Scandalul e mare şi dureros. Cu plângeri penale de-o parte şi de alta, ordine de protecţie şi acuzaţii reciproce. Din acest motiv, Adrian Marţian nu are voie să se apropie de copii la o distanţă mai mică de 100 de metri. Iar cei trei fraţi nu vor să stea cu mama. Într-o aşa situaţie, Protecţia copilului Hunedoara a obţinut plasamentul în regim de urgenţă în sistemul de stat.

„Minorii au refuzat categoric. Ei au continuat să locuiască pe o proprietate privată a unei persoane care se declara prieten al tatălui, iar tatăl locuia la 100 de metri, lângă acel imobil.”, a declarat, la Antena 3 CNN, Geanina Ianc, Director DGASPC Hunedoara.

Asistenţii de la DGASPC i-au inclus într-un program de consiliere, i-au înscris la şcoală în Simeria, însă niciunul, de la începutul anului şcolar, nu a frecventat cursurile. De consiliere nici nu a putut fi vorba.

Până acum, mama, bona şi un martor au fost audiaţi de către poliţiştii din Deva în cazul dispariţiei.