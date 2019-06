Momentul în care o mașină spulberă o bătrână de 74 de ani în județul Timiș VIDEO

O femeie a fost grav ranita in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, in localitatea Comlosu Mare, județul Timiș. Aceasta a fost izbita in plin de o masina, dupa ce pur si simplu a tasnit in fata ei.

„Un tanar in varsta de 22 de ani a condus un autoturism din directia Grabat spre DN 59, iar in localitatea Comlosu Mare, a acrosat o femeie in varsta de 74 de ani ce traversa strada prin loc nepermis. In urma impactului a rezultat ranirea grava a femeii in varsta de 74 de ani”, transmit reprezentantii IPJ Timis, scrie Opinia Timișoarei.