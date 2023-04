Noi detalii în cazul antrenorului de baschet mort la un meci în Focşani | De ce ambulanţa nu avea medic şi defibrilator

Sunt anchete pentru ucidere din culpă, după ce antrenorul unei echipe de baschet din Galați a murit în timpul unui meci la Focșani. Ambulanța venită la faţa locului nu avea nici medic nici defibrilator. Ce spun martorii.

Sursa foto: Facebook | Captură video Antena 3 CNN

Reamintim că antrenorul echipei de baschet Phoenix Galați, Dalibor Destanovic, a murit marți la Focșani, unde are loc Turneul Final B al Campionatului Național U16 masculin.

Apropiații bărbatului de 47 de ani, de origine sârbă, spun că acesta nu a avut nicio șansă să supraviețuiască pentru că ambulanța care a venit să-l preia nu avea nici medic, nici defibrilator.

Antrenorul de origine sârbă a făcut infarct în timpul partidei de baschet dintre Phoenix Galați și Știința București.

Dalibor Destanovic s-a prăbușit din picioare, iar ambulanța trimisă nu avea nici medic, doar un asistent.

Acesta împreună cu părinții sportivilor au încercat să-i acorde primul ajutor.

După o discuție cu un elev de-al dânsului s-a prăbușit efectiv pe teren și în momentul ăla am intervenit la fața locului. Am văzut că tensiunea zero. Am trecut la manevră de resuscitare și până a venit echipajul de ambulanță", spune Romeo Liciu, asistent medical.

"A căzut fulgerător și am venit spre el și nu am mai putut face nimic. Doar resuscitare a manuală și i-am și ținut limba să nu o înghită.După 10-15 minute a venit ambulanța fără medic, dar noi suntem învățați că suntem în România", spune un părinte prezent la meci.

Antrenorul a fost preluat de ambulanță în stop cardiorespirator, iar la Spitalul Județean din Focșani a fost declarat mort.

"Nu avem decât un singur medic. Atât după ora 15:00 este un singur medic care iese de gardă. Situația asta nu ne confruntăm numai noi. Asta este o situație generală și, din păcate, posibilitatea de a angaja alții nu sunt, pentru că necesită un curs de pregătire care în momentul de față nu să mai efectuează.", spune Laurenţiu Albiş, manager SAJ Vrancea.

Colegii antrenorului sunt în stare de șoc.

"Eu nu am fost acolo, mi-aș fi dorit să știu că s-a făcut tot ce era omenește, tot ce trebuie, respectiv un prim ajutor corect. Ambulanța, din discuțiile cu cei prezenți a venit la un sfert de oră, poate nu știu, nu vreau să incriminez pe nimeni. Nu-mi doresc să dezvolt mai mult decât trebuie acest eveniment, pentru că finalul este că noi am pierdut un om, am pierdut un prieten. El era parte a clubului, nu doar un antrenor al clubului.

Era persoana care răspundea de sectorul juvenil. O persoană profesionistă, maleabilă, adaptabilă și în special persoana alături de care am construit multe, multe proiecte", spune Florin Nini, preşedinte club Phoenix.

"Era foarte pasionat. Viața lui a fost baschetul, dovadă cei 21 de ani de jucător profesionist și ulterior destul de mulți de antrenor", spune un prieten.

Specialiștii cer ca regulamentul să fie schimbat pentru că nu prevede ca ambulanța să fie prezentă în mod obligatoriu la meciurile de juniori.

"Este nevoie de serviciu de ambulanță la orice eveniment sportiv, pentru că, vedem, nu este primul caz care poate ar fi avut o șansă în plus de salvare dacă ar fi fost cadru medical cu totul specializat, prezent", spune Marian Săvăstru, organizator competiții baschet.

Antrenorul va fi înmormântat în Serbia. Polițiștii au demarat o anchetă pentru ucidere din culpă, dar și pentru neluarea măsurilor legale de sănătate și securitate în muncă.