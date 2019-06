O femeie din Galați își folosește copiii la furat

O femeie din Galaţi şi-a folosit copiii pentru a fura de la sediul unei şcoli de şoferi. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere montate la sediul unei firme din cartierul gălăţean „Aviaţie”, iar patronul acesteia spune că nu este prima oară când se întâmplă aşa ceva.

„Noi încercăm să dăm o notă elegantă zonei, aşa că am cumpărat şi am pus jardiniere cu flori, am amenajat pe cât posibil zona. Din păcate, munca ne este batjocorită sistematic. Florile sunt furate, lucrările sunt distruse, murdărite. Batjocură şi lipsă de civilizaţie, asta avem aici, în cartier”, a spus proprietarul şcolii de şoferi într-o postare de reţelele de socializare unde a ataşat şi filmarea, scrie Adevărul.