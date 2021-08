O femeie din Iași a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a tratat acasă de COVID, de teamă că o omoară spitalul cu oxigenul

Potrivit medicilor de la Unitatea Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, femeia de 55 de ani din mediu rural a ajuns la UPU cu febră și respirație grea.

În urma testului rapid a reieșit că are COVID-19. Ulterior, medicii au stabilit că are afectare pulmonară 90 la sută şi are nevoie de ventilație non-invazivă

Aceasta trebuie internată pe ATI COVID la neurologie, deoarece la ATI infecțioase nu mai sunt locuri.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal