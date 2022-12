Operație în premieră națională la Spitalul Municipal din Blaj. Intervenția realizată la un pacient de 50 de ani a durat trei ore

O echipă condusă de doctorul Mihai Nemeți, medic primar chirurgie vasculară Spitalul Municipal din Blaj, a realizat o operație în premieră națională deosebit de complexă la un pacient în vârstă de 50 de ani.

Sursa foto: Pexels

Mai exact s-a realizat o operație pentru revascularizarea hibridă la nivel carotidian, la un pacient în vârstă de 50 de ani, care a suferit, în urmă cu doi ani, un accident vascular cerebral și care risca o recidivă.

Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar pacientul a fost deja externat.

"Din ce am citit până acum, nu s-a mai făcut o astfel de operație în țara noastră. Am reușit să îmbinăm două proceduri distincte, cea chirurgicală și cea endovasculară. Cele două artere carotide reprezintă sursele esențiale de vascularizare ale creierului, iar artera carotida stângă, cea pe care am tratat-o săptămâna trecută, pornește din aortă, vasul de cel mai mare calibru al organismului, care pleacă direct din inimă și, la nivelul gâtului, carotida comună se bifurcă în carotida internă și carotida externă, artera carotida internă vascularizând creierul", a spus doctorul Mihai Nemeți, medic primar chirurgie vasculară Spitalul Municipal din Blaj, potrivit radioblaj.ro

Pacient de 50 de ani, salvat printr-o operaţie în premieră naţională

Am avut această idee deoarece dacă am fi rezolvat această problemă doar din punct de vedere chirurgical, stenoza de la nivelul carotidei comune, inaccesibilă chirurgical, rămânea acolo și ar fi putut evolua. A fost un caz aparte, un pacient în vârstă de 50 de ani, polivascular, cu afectare la mai multe nivele, din punct de vedere al arterosclerozei, care a dus, în urmă cu doi ani, la producerea accidentului vascular cerebral", a mai spus medicul.

Intervenţia a durat în jur de trei ore cu rezultate finale deosebite. Pacientul a fost externat în condiții de maximă siguranță, fără alte probleme medicale.

Din echipa medicală care a reușit această operație în premieră națională au făcut parte doamna doctor Ioana Balog, medic specialist chirurgie cardiovasculară, domnul doctor Iulian Demean, medic specialist terapie intensivă, iar un ajutor semnificativ a venit din partea domnului doctor Horațiu Comșa, medic primar cardiolog, cu competențe în cardiologie intervențională, care are un contract de colaborare cu Spitalul Municipal Blaj, dânsul activând la Cluj, la Spitalul de recuperare.