Oraşul din România unde un ceas vechi de un secol dă ora exactă şi astăzi

Un ceas vechi de peste un secol dă și astăzi ora exactă într-un oraş din România. Multe din aceste orologii s-au defectat, dar aici același ceasornicar se ocupă de întreținerea lui de peste 50 de ani.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Vorbim de Târgu Jiu, orașul lui Brâncuși, acolo unde un ceas vechi de un secol este încă funcțional. Ceasornicarul care se ocupă de acest orologiu a arătat cum funcționează ceasul care dă ora exactă şi astăzi.

Nea Mitică vine de o jumătate de secol să întoarcă ceasul de la Prefectura Gorj. La sfârșitul fiecărei săptămâni ceasornicarul se urcă în podul clădirii pentru a regla orologiul.

Cum această meserie este pe cale de dispariție, ceasornicarul vrea să se asigure că în absența sa, timpul nu se va opri în loc.

"Meșterul meu, care m-a învățat a făcut școala profesională 3 ani la Arad și făcea practică aici la un atelier. Am mai apelat așa când am fost bolnav sau când am fost la Târgu Mureș de m-am operat la picioare la domnul administrator", spune Nea Mitică.

Toți care au întors ceasul de-a lungul vremii s-au semnat la ușa de la intrare, acolo unde au scris și data.

Impozanta clădire din centrul municipiului Târgu Jiu e proiectată de către unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați arhitecți români, Petre Antonescu, și datează din 1898 aici a fost sediul Primăriei Târgu Jiu.

Clădirea veche în care ne aflăm noi, cea cu orologiul, din Piața Prefecturii, este construită undeva pe la anul 1.900.

La punerea pietrei de temelie a clădirii a participat prințul Ferdinand, moștenitorul tronului. Acum, clădirea urmează să fie renovată, însă autoritățile vor păstra arhitectura specială, inclusiv turnul cu ceas.