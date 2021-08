Pădure bântuită de spirite, lângă Deva. Mărturiile incredibile ale oamenilor. 10 troiţe apără localnicii de duhurile rele

Satul Boz, de langa Deva ascunde povesti de cosmar. Locanicii spun ca padurea ar fi bantuita.

Nea Tamaş are 100 de ani şi ştie multe despre aceste locuri:

"A fost pădurea lui baronul şi acolo este o fântână... şi în fântâna aia se aruncau şi oameni. Aşa se discuta, că era muzică şi strigături. Cine a văzut ceva sau nu, asta nu pot să vă spun."

"Bărbat ucis de duhurile rele..."

Sătenii au auzit tot felul de poveşti de groază de la părinţii şi bunicii lor.

"Aşa vorbeau oamenii mai in varsta cu 50-60 de ani în urmă. Ziceau că să nu circuli noaptea, că nu stii ce-ti iese în cale, ţi poate intampla ceva rau. Si când s-a intamplat un accident cu un vecin care a murit, ziceau tot asa ceva, că duhuri rele ar fi fost", povesteşte o altă localnică.

Sunt si oameni care nu cred astfel de povesti infricosatoare.

"Am 83 de ani si eu de astea nu am auzit. Am umblat nopatea si la miezul nopţii, dar eu asa ceva n-am auzit. Deci eu nu zic ca sa nu fi fost sau sa nu fie, dar eu n-am patit.", povesteşte un alt venerabil al locului.

Oamenii mai spun ca cele 10 troite amplasate in centrul satului le apara localitatea de duhurile rele.

Totul poate porni de la o întâmplare nefastă

Etnologii si cercetatorii spun ca exista mai multe locuri de acest fel in tara. Totul poate porni de la o intamplare nefasta.

"Exista pe tot teritoriul tarii anumite zone in care oamenii cred sau au anumite superstiţii prin care anumite zone gen paduri, izvoare samd sunt oarecum bantuite. Şi atunci au creat o mitologie locala care da impresia sau atrage atentia asupra acelor locuri." - explică cercetătorul ştiinţific Daniel Iancu, de la Muzeul Deva.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal