Parcul Cișmigiu se schimbă radical. Cum va arăta peste trei ani

Consilierii municipali au aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici privind reabilitarea peisagistică a parcului istoric Grădina Cişmigiu.



Consilierii USR au contestat proiectul pe motiv că acesta nu a fost supus dezbaterii publice şi conţine un paragraf în care se propune tăierea arborilor.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a replicat că, "dacă cineva are de gând să facă defrişări, pleacă acasă".



"Dacă cineva are de gând să facă defrişări, pleacă acasă. Oricum nu se va face aşa ceva cu acordul meu. Sunt unul dintre oamenii care a militat şi în Parlamentul României, ca senator, să nu se taie niciun copac de niciunde. Cu atât mai puţin aş fi de acord să facă ceea ce spuneţi dumneavoastră: defrişări masive, să intrăm cu buldozere, să nu mai intre nimeni în zonă. Creaţi o atmosferă de apocalipsă pentru un proiect atât de necesar, în legătură cu care noi avem discuţii destul de avansate să putem să intrăm pe fonduri europene. Este vorba de 10 milioane de euro şi avem şanse şi ne vom înscrie imediat la primul anunţ de fond şi nu vom sta degeaba. Nu renunţăm la accesarea fondurilor europene pentru acest proiect, mai ales că ne încadrăm, dar trebuie să le accesăm. Niciun leu din fonduri europene nu se obţine pe proiecte ipotetice", a precizat Firea.



Directorul ALPAB, Marius Albişor, a sunat proiectantul şi a cerut lămuriri. "Principala problemă a studiului dendrologic este că densitatea de arbori este foarte mare în Cişmigiu, în speţă, principalul motiv pentru care nu vedeţi iarba. Mergeţi în Cişmigiu şi o să vedeţi că nu este iarbă", a susţinut Albişor.



Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 46,8 milioane lei, dintre care lucrările de construcţii şi montaj reprezintă 40 de milioane de lei. Durata de realizare este estimată la trei ani.



Potrivit referatului de aprobare, Parcul Cişmigiu are o suprafaţă totală de 15,7 ha, este monument istoric, fiind administrat de ALPAB.



"Intervenţiile şi folosinţa Grădinii Cişmigiu vor trebui corelate cu statutul de monument istoric al imobilului şi evoluţia sa compoziţională, în integralitatea tuturor elementelor care îl alcătuiesc, principale şi auxiliare", prevede documentul.



Obiectivele generale de intervenţie sunt:



* refuncţionalizarea modului de utilizare a parcului cu prezervarea şi punerea în valoare a compoziţiilor de mare calitate precum Ansamblul Cetăţii, Ansamblul Movilei, Ansamblul Terasei trandafirilor, Ansamblul Rondului Roman cu terasele de meditaţie, în concordanţă cu cerinţele de conservare şi cu cerinţele societăţii actuale;



* revitalizarea peisageră a parcului prin aplicarea unor măsuri eficiente şi ştiinţifice de înlocuiri, toaletări, plantări, cu punerea în valoare reciprocă atât a vegetaţiei, cât şi a ansamblurilor construite şi a oglinzii de apă;



* conservarea şi punerea în valoare a tuturor elementelor şi pieselor istorice inventariate;



* conservarea şi protejarea speciilor şi exemplarelor deosebite de vegetaţie şi arbori.



"Documentaţia de reabilitare a parcului istoric Grădina Cişmigiu prezintă avantajele asigurării unui confort sporit şi o calitate deosebită a spaţiului parcului, care va duce la înfrumuseţarea edilitară a întregii zone a oraşului, posibilitatea desfăşurării de activităţi recreative, educaţionale şi sportive într-un ansamblu peisager de valoare", se mai arată în document.