Pasajul Unirii din Bucureşti, blocat de un şofer care a făcut accident şi un altul, curios să afle ce s-a întâmplat

BREAKING NEWS! ACCIDENT GRAV AZI NOAPTE ÎN PASAJUL UNIRII DIN CAPITALĂ! 2 accidente în 1 in în acesta dimineață în jurul orei 01:30, pasaj Unirii, sens Colțea-marasesti. Opel Vectra(cel din spate ) a fost implicat într-o coliziune cu un alt auto, ce a părăsit locul accidentului, Vectra fiind avariata, apare cel cu Alfa Romeo, văzând accidentul, sa oprit sa întrebe pasagerii Vectrei daca sunt ok, timp in care, Golful 6 GTD, a venit tare din spate, intrând în coliziune cu ambele mașini ( Alfa+Vectra) 3 victime transportate la spital cu rani minore 1 victima cu presupunere de fractura Gât. Avarii auto : 3 auto dauna totala