”Vino și mută cotețul! Nu putem circula”. Pățania unui șofer care a parcat într-un loc nepermis și a blocat o stradă întreagă din Cluj

Un șofer din Cluj a parcat într-un loc interzis și a plecat apoi liniștit, fără să-i pese că a blocat o stradă întreagă. Cazul a fost făcut public, iar ironiile au curs la adresa sa pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Captură video Facebook/Info Trafic Cluj-Napoca

Incidentul a avut loc în Cluj, săptămâna trecută, pe una dintre străduțele înguste ale orașului, Paul Chinezu. Un șofer și-a lăsat mașina neglijent, fără să se gândească la faptul că blochează o stradă întreagă și că în cazul unui incendiu, mașinile pompierilor sau ambulanțele nu ar fi avut pe unde să treacă.

Răzbunarea celor deranjați de gestul său nu a întârziat. Un utilizator al grupului de Facebook Info Trafic Cluj-Napoca a postat un video, însoțit de un text sugestiv.

”Vino și mută cotețul! Nu putem circula”

”Oare ce ai consumat încât ți-a dat atâta curaj să blochezi strada cum vor mușchii tăi? Vino și mută cotețul! Nu putem circula. Nu încape nici măcar un autoturism. Despre mașină de salubritate, ambulanță sau pompieri nici nu are rost să mai vorbim. Mâine te plângi și postezi pe Facebook «Cine mi-a zgâriat mașina să mă contacteze. Mă duc la poliție.»Nici nu știi ce satisfacție am când văd ce zgâriat e cotețul, plus pană. Îmi și dau inimă la postare. P.S. Fă o postare și cere-ți scuze, ca de exemplu «Âmi pare rău la domni șoferi»”, este mesajul care însoțește postarea.

Membrii grupului, împărțiți în două tabere

Cei mai mulți membri ai grupului i-au dat dreptate și l-au ironizat pe șoferul lipsit de orice fel de spirit civic. Unii au mers până acolo încât l-au luat la rost pe autorul postării inițiale, pe care l-au acuzat. ”Folosești cuvântul coteț pentru o mașină la care doar visezi, era suficient să fii onorabil!”, i-a spus cineva.

Autorul postării inițiale a explicat ulterior de ce a folosit acel cuvânt: ”Să-ți spun de ce am folosit cuvântul acela? Fiindcă știam că sunt mulți pe care îi deranjează trei chestii: cuvântul "coteț", faptul că postez anonim și faptul că mă bucur de necazul omului. Acum știi de ce am folosit acel cuvânt. Interesant că te deranjează cuvântul, nu faptul că a blocat stradă”, a răspuns el.

”Textul postării a fost calculat special pentru cei care nu văd pădurea din cauza copacilor. Tu te numeri printre ei. Eu mă bucur de necazul omului. De ce să-mi zgârii eu jantele fiindcă unul își abandonează mașina unde vor mușchii lui? Foarte bine că i-au zgâriat lui mașina. În clip e locația, strada unde s-a întâmplat. Poate alții vor băga la cap și nu vor mai parca acolo”, a adăugat el.

Alții i-au luat apărare celui care a postat inițial ca ”Participantul anonim”: „Participant anonim nu-i băga în seamă. Și ăștia care comentează sunt exact ca gunoiul ala cu cotețul! Adevărul doare și supără...”

”La cum e lovită a plătit deja pentru prostia lui! Dar cea mai mare prostie e a celor câțiva ce mereu la postări de genul ăsta îi iau apărarea celui ce a greșit! Voi aveți cotețe de masini de vă puteți urca cu jantele pe borduri”, a spus altul. „Am pățit și eu asta, am crezut că trec și mi-am zgâriat janta, iar Poliția tot pe mine m-a amendat. De atunci nu mă mai strecor eu”, a comentat altcineva.

”Zi, frate, strada că o zgâriem noi” și ”Chemați să-i ia mașina Poliția” au fost doar alte câteva mesaje din nenumăratele răspunsuri la postarea care i-a împărțit în două tabere pe membrii grupului.