Patru proiectile explozive vechi au fost descoperite în județul Iași. Trei dintre ele au fost găsite pe traseul Autostrăzii A8

2 minute de citit Publicat la 10:54 29 Oct 2026 Modificat la 10:54 29 Oct 2026

În comuna Lețcani au fost descoperite trei proiectile explozive de calibru 150 mm, descoperite pe traseul Autostrăzii A8. Sursă foto: Facebook - ISU Iași

Patru proiectile explozive au fost descoperite miercuri, 28 octombrie, în localităţile Bogonos, comuna Leţcani, şi Dumbrava, comuna Lespezi, din judeţul Iaşi,trei dintre acestea fiind găsite pe traseul Autostrăzii A8, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) al județului Iași. Elementele de muniţie au fost ridicate în condiţii de siguranţă, urmând să fie distruse ulterior.

Instituția a mai transmis că aceste descoperiri demonstrează că pericolul reprezentat de muniția rămasă neexplodată persistă chiar și după zeci de ani.

„În data de 28 octombrie 2026, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași a desfășurat două misiuni de asanare a terenului de muniție rămasă neexplodată, în localitățile Bogonos, comuna Lețcani, și Dumbrava, comuna Lespezi.

În urma activităților de cercetare, identificare și asanare, pompierii pirotehnicieni au descoperit și ridicat patru proiectile explozive, astfel:

Dumbrava, comuna Lespezi – un proiectil exploziv de calibru 152 mm;

Bogonos, comuna Lețcani – trei proiectile explozive de calibru 150 mm, descoperite pe traseul Autostrăzii A8.

Elementele de muniție au fost ridicate în condiții de siguranță, urmând să fie distruse ulterior, în cadrul unei misiuni special organizate.

Aceste descoperiri demonstrează că pericolul reprezentat de muniția rămasă neexplodată persistă chiar și după zeci de ani, inclusiv în zonele în care se execută lucrări de infrastructură rutieră, excavare, construcții sau amenajare a terenurilor”, a transmis ISU Iași.

ISU Iași oferă și câteva recomandări pentru prevenirea accidentelor, în cazul unor astfel de situații.

„Obligațiile cetățenilor și măsuri de prevenire.

Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care descoperă muniție sau elemente de muniție rămase neexplodate au obligația de a informa de îndată autoritățile competente.

Pentru prevenirea accidentelor, ISU Iași recomandă:

- Anunțați imediat orice descoperire de muniție prin apelarea numărului unic de urgență 112.

- Nu atingeți, nu ridicați, nu loviți și nu deplasați obiectele suspecte.

- Nu încercați să demontați, să curățați sau să valorificați elementele de muniție.

- Nu introduceți muniția în foc și nu o supuneți unor șocuri mecanice.

- Îndepărtați-vă de zona periculoasă și avertizați persoanele din apropiere, fără a vă expune riscului.

- Respectați restricțiile și indicațiile autorităților și permiteți accesul echipajelor specializate”, a mai precizat ISU Iași.

De asemenea, instituția îi atenţionează pe şoferi şi pe lucrătorii care manevrează utilaje, în contextul descoperirii proiectilelor pe traseul Autostrăzii A8, să nu treacă cu maşinile sau cu utilajele peste obiectele suspecte.

„În contextul descoperirii proiectilelor pe traseul Autostrăzii A8, reamintim conducătorilor auto, operatorilor de utilaje și personalului din șantiere importanța respectării măsurilor de siguranță:

- Opriți imediat lucrările și manevrele utilajelor în zona în care a fost identificat un obiect suspect.

- Nu încercați să îndepărtați muniția cu excavatoare, buldozere sau alte utilaje.

- Nu efectuați săpături sau alte lucrări în apropierea acestora.

- Anunțați imediat situația la 112 și informați responsabilul locului de muncă.

- Respectați semnalizarea temporară, restricțiile de circulație și indicațiile autorităților.

- Nu staționați în zonele periculoase și nu blocați accesul autospecialelor de intervenție”, se mai arată în postare.

„ATENȚIE! Muniția neexploatată poate ucide!

Vechimea, rugina sau aspectul deteriorat al unui proiectil nu înseamnă că acesta este lipsit de pericol. Muniția rămasă neexplodată își poate păstra caracterul periculos timp de zeci de ani.

Nu atingeți! Nu mișcați! Nu loviți! Nu încercați să demontați! Sunați la 112!

Siguranța dumneavoastră și a celor din jur depinde de respectarea acestor reguli”, a mai precizat ISU Iași.