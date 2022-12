Un tezaur din timpul lui Mihai Viteazul a fost găsit în Olt. Era acolo de peste 400 de ani

Paul Durcă, fost polițist, este pasionat de căutarea de comori cu detectorul de metale. Acesta a găsit, recent, un tezaur monetar.

Sursa foto: adevarul.ro

Noua descoperire a fost făcută într-o pădure de pe raza localității Nicolae Titulescu din județul Olt. S-a întâmplat marți, 13 decembrie 2022.

După ce a descoperit primele monede, detectoristul a sunat autoritățile și a stopat căutarea.

"Așa se pare, că 13 îmi poartă noroc. O să merg în fiecare zi de 13 la detecție", spune Paul Durcă, potrivit adevarul.ro.

"Asta a fost a șasea oară de când am umblat în pădurea asta. Am mai găsit monede de argint, aproape de fiecare găseam ceva important, pe care le-am predat, bineînțeles. Acolo a fost cea mai mare monedă pe care am găsit-o vreodată, o monedă de 60 de parale, turcească, extraordinar de frumoasă și de bine păstrată. Am insistat în zona asta și adevărul este că nu mă așteptam să iasă chiar un tezaur.

Bine, e un tezaur mic, în sensul că sunt puține monede, dar e prima dată când găsesc aur", a mai spus căutătorul de comori.

Tezaurul stă îngropat în pădurea de la Nicolae Titulescu de peste 400 ani

În total au fost scoși din pământ trei ducați de aur, opt taleri austrieci, 19 akce otomane, trei monede poloneze, trei monede suedeze și încă o monedă rămasă, în primă fază, neidentificată.

"Foarte probabil, a fost îngropat pe fondul luptelor pentru tronul Țării Românești, dintre Alexandru cel Rău și Mihai Viteazul, foarte probabil acolo este momentul îngropării lui, undeva în 1603", a precizat arheologul Muzeului Județean Olt, Florin Ciulavu.

Piesele urmează să fie datate și evaluate în colaborare cu un expert, procedurile, conform legii, putând să dureze până la 18 luni, acesta fiind termenul maxim în care descoperitorul trebuie să-și primească răsplata legală.