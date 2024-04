Noile hărţi care arată cum va fi vremea de 1 mai şi de Paşte | Şefa ANM prezintă prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, a prezentat cum va fi vremea de 1 mai şi de Paşte.

Prezentă în platoul emisiunii Descoperiți de la Antena 3 CNN, Elena Mateescu a explicat hărțile care arată evoluția vremii în minivacanţa de 1 mai şi de Paşte.

"Se indică probabilitatea ca regimul de temperaturi să se situeze la valori normale. Aceasta înseamnă valori de 23°C în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în partea de vest-sud a țării. Sigur că pe litoral va fi mare interes, cel puțin pentru ziua de 1 și 2 mai. Și la munte o vreme în general schimbătoare. Nu excludem să avem și perioade în care să consemnăm averse slabe. Însă regimul de temperaturi per ansamblu în următoarele zile va fi între 15 până la chiar spre sfârșit finalul săptămânii 19°C cu 14-15°C temperatura a apei mării.

La munte, de asemenea, posibile averse locale, însă per ansamblu, o vreme general frumoasă. Regimul de temperaturi se va opri undeva la 16°C, cele mai ridicate valori în partea de vest-sud-vest a țării. Încheiem luna aprilie cu 26-27°C şi debutăm cu luna mai cu valori de 23°C.

După 8 mai avem și temperaturi mai scăzute, vor predomina precipitațiile în bună parte din țară. Până atunci vor fi averse locale, posibile în special joi și vineri în jumătatea de est a țării, dar care să nu ne împiedice să ne desfășurăm activitatea în aer liber, pentru că temperaturile sunt generoase, vorbim deja de temperaturi peste 20-23°C.

ANM prognoza meteo pentru săptămâna 29.04.2024 - 06.05.2024

Observăm deja că săptămâna care cuprinde minivacanța și inclusiv perioada sărbătorilor pascale, o săptămână mai caldă decât în mod obișnuit și observăm abateri termice pozitive două până la 2,5° în toată țara.

Cu siguranță în zona litoralului temperaturile în medie se vor opri la 18, 19° pe litoral și cele mai ridicate în partea de vest nord-vest vor fi de 25°C, urmând ca în sud undeva la 23-24°. Pe perioade scurte vorbim de averse în zonele de munte.

ANM prognoza meteo pentru săptămâna 06.05.2024 - 13.05.2024

În 6-13 mai este posibil să plouă în toată ţara. E bine să plouă, pentru că jumătatea estică însă este afectată de secetă și este foarte important ca în această perioadă să vorbim de precipitații și să se și înmagazineze în sol. Vorbim de temperaturi de 22-22°C, luăm o abatere în funcție de regiunea unde ne aflăm.

ANM prognoza meteo pentru săptămâna 13.05.2024 - 20.05.2024

Nu sunt schimbări. Observăm deja o ușoară încălzire, doar un grad, abatere peste ceea ce consemnăm, dar pe măsură ce ne ducem spre a doua parte jumătate a lunii mai, deja temperaturile mai câștigă 2-3° în plus și este posibil să consemnăm valori peste 25-26° la nivelul maximelor. Din nou un prag peste ceea ce ar însemna o zi de vară cu o ușoară tendință de excedent, în special în nord, dar și local în partea de sud a țării.

Deși luna mai este cea mai bogată lună în precipitații a anotimpului de primăvară, totuși vorbim de posibilitatea în ca în condițiile în care să înregistrăm și creșteri de temperaturi, să vorbim în special de precipitații cu caracter torențial și averse pentru că încălzirea din a doua parte a lunii mai ne duce deja spre vară și atunci încep să își facă apariția fenomenele convective.

ANM prognoza meteo pentru săptămâna 20.05.2024- 27.05.2024

Anul care este în desfășurare doboară recordurile înregistrate în anii anteriori. Observăm că și ultima săptămână din mai păstrează tendința creșterii temperaturilor în medie și un ușor excedent în jumătatea sudului. Cu siguranță vom avea peste 25°C şi ploi doar în jumătate de sud a țării.

Elena Mateescu, despre rezerva de apă din sol

Am înregistrat cantități de precipitații după a doua jumătate a lunii aprilie, rezerva de apă în sol pe profilul 100 cm rămâne încă deficitară pe mari suprafețe din Moldova, din Muntenia, Dobrogea, Oltenia, semn că precipitațiile de cealaltă săptămână sunt bine venite, în condițiile în care este în mare nevoie de apă și chiar dacă am avut și intervale cu temperaturi mai coborâte. Ceea ce este semnificativ, luna aprilie cu siguranță va rămâne în top trei cele mai călduroase luni aprilie, pentru că am avut 2 săptămâni de când se fac măsurători meteorologice. Ne-am apropiat de pragul unei zile de caniculă 34°C a venit o perioadă mai rece, iată că finalul lunii aprilie va menține această lună în top trei cele mai călduroase luni", a spus Elena Mateescu, directorul ANM, la Antena 3 CNN.