General (r) Ben Hodges: "Singura cale de a face faţă Rusiei este forţa"

Prezent la cea de-a opta ediţie a conferinţei internaţionale „Black Sea and Balkans Security Forum”, generalul Ben Hodges a acordat un interviu în care a punctat strategia ce trebuie abordată în raport cu Rusia.

Generalul-locotenent american (r.) Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre americane staţionate în Europa, a făcut o analiză a relaţionării Rusia - NATO din perspectiva unui conflict, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Antena 3 CNN, Radu Tudor.

"Dacă ne gândim la apărarea NATO, acesta se bazează în primele zile ale unui conflict pe creşterea prezenţei grupurilor de luptă, a forţelor NATO, a forţelor ţării gazdă, care trebui să oprească înaintarea trupelor, primele atacuri. Apărarea aerieană, apărarea terestră, marina, toate... Dar un aspect critic al apărării este ca fiecare naţiune să-şi asume că s-ar putea să trebuiască să reziste cam două săptămâni pe cont propriu. Se va lupta cu ceea ce există aici. Deci, cu trupele franceze, americane plus toate forţele armate române. Pentru trupele terestre, presupun eu, cam două săptămâni ar fi perioada în care să reziste.", a spus Ben Hodges.



Radu Tudor: Ce trebuie să facem în NATO pentru a nu fi luaţi prin surprindere de războiul rusesc? Pe ce ar trebui să ne concentrăm dacă privim armata rusească din Ucraina şi de dincolo de ea?

Ben Hodges: În primul rând, trebuie să credem ceea ce vedem. E chiar în faţa noastră. Ruşii ne spun ce fac. Trebuie să luăm în serios ameninţarea. Încă sunt foarte mulţi oameni care spun că nu cred că ruşii ar ataca o ţară NATO.

Bine... În februarie 2022, deşi vedeam mii de soldaţi ruşi la graniţă, încă exista scepticism, încă nu credeam că ar putea face aşa ceva. Dar iată-ne aici! Cred că singura cale de a face faţă Rusiei este forţa. Ideea de a negocia cu ei este ridicolă, dacă nu avem o poziţie foarte puternică, iar ei nu au de ales. Nu există experienţe anterioare în care Rusia să fi respectat vreun acord, dacă nu există o formă foarte puternică de a-i obliga.

Nu am încredere în niciun acord cu ei, mai ales dacă ei ar vrea să păstreze Crimeea, de pildă. Asta ar fi o catastrofă pentru Ucraina şi este garantat că va duce la un război cu Rusia în următorii doi sau trei ani. Deci eu aş avea grijă la asta. Este clar că lor nu le pasă cât de mulţi oameni pierd, deci nu merge să-i ameninţăm aşa, dar eu cred că, dacă le impunem sancţiuni mai aspre, ei ar simţi problemele economice mult mai bine decât o fac acum.

Este o zonă în care putem face mai multe. Şi ei trebuie să ştie că noi vrem să-i învingem. Sunt prea mulţi care spun că Ucraina nu are cum să câştige. Ba sigur că este! Noi nici nu am încercat asta. Noi nu am încercat să ajutăm Ucraina să câştige. Tot ceea ce am făcut a fost să încercăm să-i ţinem în luptă. Din punctul meu de vedere, acesta este un eşec moral, dar şi strategic.