Crin Antonescu, la Antena 3 CNN: „Voi fi un președinte puternic”

Crin Antonescu a vorbit, în cadrul conferinței, și despre geopoliticieni de ocazie cărora le-a rămas Europa prea mică. El a fost întrebat, la Antena 3 CNN, la cine se referea mai exact, dacă la adepții lui Călin Georgescu sau la cei ai lui Victor Ponta.

„Victor Ponta încă nu are adepți, se zbate să fie primit în primul cerc de adepți ai domnului Georgescu. Eu mă refeream la oameni importanți în opinia publică românească pe care-i urmăresc cu interes de mulți ani și care destul de brusc au ajuns aproape să declare falimentul, decesul UE, al Europei în general, ba chiar să ne spună că nu mai contează și că de acum încolo e între noi și americani. Asta spune și Georgescu, dar la el nu mă miră, el deja se ocupă cu mărirea teritoriului național prin împărțirea Ucrainei, etc. Mă miră la oameni care știu ce înseamnă Europa și ce a însemnat pentru România. Îmi pare a fi luați de suflul extraordinar de puternic al noutăților de la Washington și le zic că e partenerul politic, strategic al României și al Europei, că America, SUA, și Europa formează marea arie a civilizației politice, economice occidentale, reprezintă evoluția unei istorii și această civilizație trebuie apărată, pentru că se află sub un asalt. Pentru noi, românii, ar fi o mare prostie să ne rămână Europa prea mică. Trebuie să vedem ce destin dăm acestei Uniuni, acestei lumi care trebuie apărată”, a explicat el.