Ploaia torenţială a făcut ravagii, în Buzău şi Timiş: Zeci de gospodării au fost inundate

Zeci de gospodării din Buzău şi Timiş au fost inundate după ploile torenţiale din ultimele ore. Oamenii din cele două judeţe au privit neputincioși cum apa le intră în case şi cum animalele le-au fost luate de torenţi.

Sursa foto: captura video Antena 3 CNN

O ploaie puternică ce a durat mai puţin de 30 de minute a făcut prăpăd în localitatea Dîmbroca din judeţul Buzău.

„E mâl peste tot. Ce am putut să fac decât să îmi iau copiii şi să îi urc sus şi apoi să încep să trag de prin curte: porci, să-i urc mai sus. Păsările nu am reuşit să le mai salvez”, povesteşte un localnic.

„Am ieşit cu mătura în faţa uşii să nu intre în casă, el cu sapa... Nu am avut nicio şansă! Am intrat în casă, ne-am izolat aici, băieţii afară, în bătătură, pe saci, în spate, în magazie... A fost foarte greu. Am scos copilul pe geam, i l-am dat naşei şi l-a luat la ea acasă”, spune o altă femeie, afectată de torenţii puternici.

Potrivit primului bilanţ, peste 40 de gospodarii au fost grav afectate de inundatii.

„Noi credem că aici au fost în jur de 100 de litri pe metrul pătrat într-un timp foarte scurt. Pe o anumită zonă au intrat şi precipitaţiile care s-au strâns pe câmp. Acest sistem trebuie de urgenţă refăcut”, a declarat Daniel Ţiclea, prefectul judeţului Buzău.

„Noi acum facem evaluarea exactă în fiecare gospodărie, facem inclusiv fotografii, proces verbal pe care o să-l înaintăm Instituţiei Prefectului şi sperăm ca Guvernul să vină în sprijinul nostru, să ajutăm casele afectate”, precizează Sorin Tănase, primarul comunei Săgeata.

Probleme au fost şi în Lugoj. Din cauza cantităţilor mari de precipitatii, mai multe străzi au fost inundate după ce canalizarile n-au mai făcut faţă.

Din cauza vremii instabile, 15 judeţe au fost ameninţate de furtuni puternice.