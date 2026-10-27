PMB aprobă noi reguli pentru trotinetele electrice de închiriat, în București. Vârstă minimă, zone blocate din GPS și ridicare rapidă

PMB aprobă noi reguli pentru trotinetele electrice de închiriat. Foto: Getty Images

Consiliul General al Capitalei a aprobat, marţi, regulamentul de utilizare a trotinetelor electrice de închiriat. Potrivit noilor reguli, închirierea va fi posibilă doar de către persoane de peste 18 ani, dar există excepţii pentru unii minori de 16 ani. De asemenea, operatorii nu le vor putea folosi în Centrul Vechi şi sunt obligaţi să le ridice în cel mult 2 ore dacă trotinetele încurcă traficul.

Regulamentul prevede şi amenzi pentru operatorii care nu acţionează imediat.

"E oficial. Avem reguli clare în folosirea trotinetelor de închiriat. Regulamentul de utilizare a acestor vehicule, inițiat de primarul general Ciprian Ciucu, a fost aprobat astăzi, 27 octombrie, de Consiliul General al Municipiului București.

Cele mai importante prevederi se referă la:

Închirierea doar de către persoane de peste 18 ani; Cu excepția minorilor cu vârsta minimă de 16 ani care au permis de conducere pentru categoriile AM, A1 și B1;

Restricționarea folosirii lor din GPS de către operatori în Centrul Vechi și în alte zone stabilite de municipalitate, precum și pe vreme rea, atunci când există risc de accidente, pe carosabil acoperit cu mâzgă, polei, gheață;

Parcarea #trotinetelor în zone care blochează circulația pietonală sau rutieră ori accesul la imobile, precum și stații STB, treceri de pietoni, piste pentru biciclete sau spații verzi;

Operatorii sunt direct responsabili pentru relocarea trotinetelor parcate greșit. Trebuie să acționeze în maximum 2h de la solicitare. Dacă trotinetă blochează accesul sau pune în pericol pietonii sau circulația rutieră, ridicarea trebuie făcută imediat.

Amenzi