Podul Pallady din București a fost luminat în culorile steagului israelian

Gest de solidaritate făcut în București, pentru victimele din Israel.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Structura metalică a podului de pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3 a fost luminată, duminică seara, în culorile drapelului israelian.

Astfel de gesturi au avut loc ieri în toate marile oraşe europene. În Berlin, steagul israelian a fost proiectat pe Poarta Brandengurb in timp ce in Paris, Turnul Eiffel a fost colorat in alb-si albastru.

Ambasada Israelului la Bucureşti a postat mesaje de mulţumire pentru ajutorul primit în urma atacurilor fără precedent lansate de gruparea Hamas.

Citește și: Încă 400 de români, repatriați din infernul declanșat de Hamas în Israel: "Ne-au sunat de la ambasadă și ne-au spus să plecăm cât putem de repede!"