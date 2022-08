Pod pietonal pentru traversarea Lacului Herăstrău! PMB face anunțul mult aşteptat de bucureşteni

Primăria Capitalei, prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, va construi un pod pietonal în Parcul Regele Mihai I.

„Am semnat autorizația de construire a unui pod pietonal mobil lângă podul de cale ferată din Parcul Regele Mihai I pentru traversarea lacului Herăstrău. Podul va asigura deplasarea în siguranţă a vizitatorilor şi a ambarcaţiunilor de agrement care vor putea trece atât pe sub podul pietonal, cât și pe sub podul C.F. În prezent, în apropierea podului de cale ferată, există amenajată o pasarelă provizorie din elemente metalice închiriată de la Ministerul Apărării Naţionale, însă aceasta blochează deplasarea ambarcaţiunilor pe sub podul CF”, declară primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

El precizează că, în perioada următoare, ALPAB va demara procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor.

„Valoarea totală a investiției este de 2.246.644,72 lei cu TVA inclus, iar durata de realizare a investiției este de 2 luni pentru proiectare și 8 luni pentru execuție”, încheie Nicușor Dan.