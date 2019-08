Poliţia din satul în care locuia Luiza are lacătul pe uşă. Reacţia liderului Europol

Foto: Captură Antena 3

În mijlocul scandalului, Poliţia din satul în care locuia Luiza şi unde a fost reclamată dispariţia acesteia are lacătul pe uşă după ora 16.00. Oamenii legii sunt de negăsit pentru localnici.

Viceprimarul spune că la nevoie îi sună el pe poliţişti, pentru că are numerele lor de telefon.

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a intervenit prin telefon la Antena 3 unde a vorbit despre acestă situaţie care din păcate nu este una singulară, ci este ''o situaţie generalizată în toată ţara''.

''Noi am atras atenţia încă de anul trecut când am sesizat chiar CSAT-ul în acest sens. Din punctul nostru de vedere, faptul că nu se respectă obligaţia statuată în legea 360 de asigurare a unui serviciu permanent de poliţie, poate implica şi are efecte dezastruoase a tot ce înseamnă situaţie operativă în zonele respective. Să nu uităm că după ora 16 şi pe timpul nopţii se comit cele mai multe infracţiuni, atunci se taie lemnele din pădure, atunci sunt situaţii de contrabandă în zonele limitrofe. Este o situaţie generalizată în toată ţara (...) Avem 70% din şefii care ocupă funcţii de conducere, şefi incompetenţi care nici măcar nu ies din birouri, nu mai coordonează munca de poliţie, nu mai cunosc realităţile situaţiei operative şi a problemelor cu care ne confruntăm'', spune Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol.