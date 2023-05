Cristina, tânăra polițistă din Covasna care face furori la cursele de raliuri: ”Sunt genul de femeie care întoarce capul după mașini”

Cristiana Danci face legea în cursele de raliuri, iar când nu e pe circuit lucrează la Poliţia din Covasna.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Sunt genul de femeie care întoarce capul după mașini, nu după bărbați”, spune Cristina Danci.

Poliţista de 31 de ani are grijă ca toată lumea să respecte legea şi ordinea. Povestea ei în sportul cu mulţi cai putere a început dintr-o întâmplare.

”Din 2019 din curiozitate, am participat cu mașina personală la o cursă, am vrut să văd dacă mă pricep să conduc. Am ieșit atunci pe locul cinci”, a povestit Cristina Danci.

Este angajată la Direcţia de ordine publică la IPJ Covasna, iar colegii şi şefii o ajută cu tot ce se poate pentru a putea fi as pe circuit.

Cristiana nu a fost ferită de incidente în trafic şi mărturiseşte chiar că şi-a luat amendă de la colegii ei de la rutieră.

”Incidente în trafic în timpul liber, da, am avut, nu foarte grave, dar m-au ajutat să capăt experienţa pe care o am acum”, a mai spus Cristina.