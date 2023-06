Doi poliţişti au murit într-un accident cumplit cu o autocisternă, în Cluj | Cei doi erau proaspăt căsătoriţi şi aşteptau un copil

Doi tineri poliţişti au murit, astăzi, în urma unui accident rutier produs pe DN1 E60, în localitatea Șaula, din Cluj. Zilele trecute cei doi tineri au avut cununia civilă şi aşteptau un copil.

Sursa foto: ISU Cluj

Conform primelor cercetări efectuate la fața locului, cei doi polițiști de 23 şi 24 de ani se îndreptau spre Oradea.

La km 522+300 m, într-o curbă la stânga autoturismul condus de tânărul poliţist de 23 de ani ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule (cap tractor și cisternă), condus de un cetățean ucrainean, în vârstă de 51 de ani.

"Am auzit o bubuitură, am crezut că e o explozie de cauciuc. Soțu o fugit primul am fugit și eu și am atunci am văzut camionul cu cabina întoarsă peste și mașina", spun martorii.

Din nefericire, echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul celor doi tineri

Ambii erau poliţişti activi în cadrul IPJ Cluj. Soțul era încadrat la o structură specială din cadrul IPJ Cluj iar soția la resurse umane după ce a fost polițist la rutieră chiar pe zona unde a avut loc tragicul accident.

Zona este una periculoasă deoarece această curbă vine după o porțiune lungă de drum drept unde șoferii pot prinde viteză, iar vara vizibilitatea este redusă din cauza vegetației aflată pe marginea drumului.

Familiile și prietenii celor doi tineri sunt în stare de șoc.

Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului autotrenului a indicat rezultat negativ. Referitor la autocisternă, nu au fost raportate scurgere de carburanți, întrucât aceasta era goală.