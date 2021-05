Poliţiştii din Timiş, în alertă! Interlopul care a ordonat asasinarea unui jurnalist a dispărut

Sub pretextul că iese din încăpere pentru că a primit un telefon, Lucian Boncu a părăsit sediul Poliției Timiș și a dispărut.

În cele din urmă judecătorii au decis arestarea în lipsă pentru 30 de zile iar poliţiştii au pornit în căutarea lui.

Andreea Borboros are mai multe informaţii despre cum a reuşit să plece interlopul chiar din sediul poliţiei.

Dragoş Boţa, jurnalistul care a fost vizat de liderul interlop, a povesti la Antena 3, cât de periculos este interopul care a reuşit să fugă de autorităţi. În aceste momente, bărbatul este căutat de poliţişti.

"Este o alertă generală şi este căutat. Unul dintre motivele invocate de DIICOT a fost fost inclusiv că vrea să părăseasă România spre Italia, sau cu ajutorul unui alt lider interloo fugit acolo. Lucian Boncu are deja o pedeapsă de 12 ani în primă instanţă, în dosarul traficului de cocaină, mai are o altă condamare într-un alt dosar pentru ucidere din culpă, sub infuenţa cocainei. Sunt foarte mulţi ani de puşcărie care îl aşteaptă pe acest individ, deci este extrem de periculos. Pe arma care a fost recuperată de poliţiştii de la Crimă Organizată în dosarul în care se ancheta încercarea lui de îi determina pe alţi interlopi să mă asasineze, a fost găsit ADN-ul său, pe patul pistolului", a declarat jurnalistul la Antena 3.

Lucian Boncu este acuzat de faptul că a ordonat executarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro.











