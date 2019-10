Poluare uriașă într-un oraș mare din România. Oamenii au fost sfătuiți să stea în casă

Foto: Facebook/Silviu Gurlui

Poluare uriașă într-un oraș mare din România. Locuitorii au fost sfătuiţi să stea în casă pentru a se feri de particulele de praf.

Semnalul de alarmă a fost tras de cercetătorul Silviu Gurlui, care recunoaște că nu a mai văzut niciodată o astfel de poluare.

„Scriu in graba. Poluare enorma in Iasi. Daca va fi in crestere, dupa cum vad evolutia, as recomanda populatiei din Iasi sa stea in casa. Sa stea cit mai putin pe strazi. Monitorizez continuu. Poluare asa mare la ora 18:40 in Iasi, nu am mai vazut! Imaginea este din Podul de Piatra, zona Kaufland. Ma ingrijoreaza PM2.5, de 7-8 ori depasit!!!!!”, a scris pe pagina de Facebook specialistul.

După câteva ore de la prima postare, cercetătorul a revenit cu noi precizări: „Vesti bune. Se pare ca a trecut virful de poluare. Este in scadere. Recunosc ca m-am speriat la ce valori imense erau inregistrate. M-am speriat pt ca efectiv aveam senzatia de sufocare. Tuse pronuntata. Senzatie de voma. Ameteala. Am vrut sa dau un comunicat mai transant populatiei dar regula e sa indemnam la calm si sa luam masuri optime. Dar mie mi-a fost rau si trebuia cumva sa avertizez populatia sa stea mai degraba in casa si mai putin pe strazi. Acu e ok. Sunt in Podul de Piatra, tocmai am iesit de la TeleM. Multumesc presei pentru promptitudine”.